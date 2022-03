All the Old Knives: Thandiwe Newton nervosa per la scena di sesso con Chris Pine

Durante le riprese del thriller di spionaggio All the Old Knives, l'attrice Thandiwe Newton ha confessato di essersi sentita nervosa per la scena intima con Chris Pine.

Thandiwe Newton è la protagonista, insieme a Chris Pine, del thriller di spionaggio All the Old Knives, un film in cui i loro personaggi si ritrovano insieme in una scena molto intima, scena che reso l'attrice molto nervosa.

All the Old Knives: Thandiwe Netwon e Chris Pine avvolti in un bacio appassionato

Durante l'anteprima del film al The London West Hollywood di Beverly Hill, Thandiwe Newton ha confessato ai microfoni di ET di essersi sentita un po' in imbarazzo durante la scena d'amore che ha dovuto girare con Chris Pine per All the Old Knives:

"Avevamo una scena davvero intensa proprio nel mezzo del film, era davvero importante e richiedeva di essere nudi. Avevo appena intravisto Chris e ho pensato 'Oh no, no, no'"

L'attrice, però, ha spiegato come Chris Pine sia gentile e premuroso e, alla fine, l'ha messa a suo agio:

"Ma è un tale tesoro. E l'intimità è stata gestita in modo così bello, è stata gestita bene perché avevamo un coordinatore dell'intimità. Quindi tutti sapevano cosa stava succedendo"

Thandiwe Newton ha spiegato che i ruoli dei coordinatori dell'intimità sono diventati molto importanti per le produzioni, soprattutto per quelle che includono scene che coinvolgono nudità e intimità fisica:

"Ecco perché abbiamo il coordinatore dell'intimità. Tutti acconsentono a ogni dettaglio di ciò che sta accadendo. Tutti sono d'accordo... e poi andiamo al lavoro".

All the Old Knives, che vede nel cast anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce, sarà disponibile su Prime Video a partire dall' aprile.