All Quiet On The Western Front, primo teaser per il remake targato Netflix con Daniel Brühl

Netflix ha diffuso oggi il primo teaser per All Quiet On The Western Front, il remake con Daniel Brühl in arrivo a breve sulla piattaforma streaming.

Sta per arrivare una nuova iterazione di All Quiet On The Western Front: basato sull'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque e remake delle precedenti versioni cinematografiche, il film con Daniel Brühl si presenta con un primo teaser.

La pellicola in lingua tedesca è scritta da Ian Stokell e Lesley Paterson e diretta da Edward Berger (Your Honor, Deutschland 83), e farà il suo debutto questo mese al Toronto Film Festival, mentre su Netflix arriverà il 28 ottobre.

Come recita la sinossi ufficiale di All Quiet on the Western Front, e come vediamo anche nel teaser, in cui viene rimarcato come la morte non è mai un'avventura quanto ce la troviamo davanti "Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Paul e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l'euforia iniziale per il conflitto si trasforma in disperazione e paura mentre in trincea combattono per la propria vita e tra di loro".

Nel cast del film girato a Praga, in Repubblica Ceca, troviamo, oltre al già citato Daniel Brühl anche Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Albrecht Schuch, Michael Wittenborn, Michael Stange, Devid Striesow, Andreas Döhler, Edin Hasanovic, Adrian Grünewald, Alexander Schuster, Luc Feit, e Anton von Lucke.