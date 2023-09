All of Us Strangers, Andrew Scott e Paul Mescal innamorati tormentati nel trailer

Andrew Scott e Paul Mescal sono due vicini di casa innamorati tormentati dai fantasmi del passato nel trailer del dramma All of Us Strangers.

Paul Mescal e Andrew Scott si innamorano nel trailer del romance gay All of Us Strangers, ma il sentimento non placa i loro tormenti. Diretto da Andrew Haigh, il film è un adattamento del romanzo giapponese di Taichi Yamada del 1987 Strangers.

I due attori britannici interpretano due vicini di casa diventati amanti: uno sceneggiatore di nome Adam (Scott) e l'enigmatico Harry (Mescal). Mentre la loro relazione si evolve, Adam torna nella casa della sua infanzia per scoprire che i suoi genitori deceduti trent'anni prima (Claire Foy e Jamie Bell), sono apparentemente vivi.

Un esperimento catartico

In un'intervista con Vanity Fair, Andrew Haigh ha dichiarato: "Affrontare improvvisamente il mio passato nello stesso momento in cui stavo raccontando la storia di qualcun altro che ha a che fare con il proprio passato forse è stato sciocco, emotivamente o mentalmente. Ma è stato un esperimento davvero catartico".

A parte il suo strano viaggio nel passato, il personaggio di Andrew Scott ha una relazione personale e sessuale con Paul Mescal. Nelle scene di sesso, affrontate senza paura dai due interpreti, il regista ha affermato di essersi concentrato sul tentativo di portare un senso più ampio di realtà emotiva:

"Volevo davvero che si percepisse la natura soggettiva del fare sesso e come ci si sente. Il nervosismo, l'eccitazione e la sensazione fisica di essere toccato da qualcun altro, e cosa ti provoca."