Andrew Haigh, regista di Estranei, dirigerà il biopic su Leonardo da Vinci

La Universal Pictures ha ingaggiato Andrew Haigh, regista di Estranei, per dirigere e adattare l'acclamata biografia di Walter Isaacson su Leonardo da Vinci.

Basato su migliaia di pagine tratte dai taccuini di Leonardo da Vinci e su nuove scoperte sulla sua vita e sul suo lavoro, il libro di Isaacson è diventato una delle proprietà letterarie più richieste da quando è arrivato sul mercato nel 2017.

All'epoca, la Universal era stata superata dalla Paramount, che aveva sviluppato il progetto con Leonardo DiCaprio per anni prima di bloccarlo. Universal lo ha ripreso in sordina l'anno scorso. Il bestseller di successo collega l'arte trascendente di Da Vinci alla sua scienza pionieristica e mostra come il suo genio fosse guidato da un'insaziabile curiosità, un'attenta osservazione e un'immaginazione stravagante. L'icona italiana visse tra il 1452 e il 1519 durante l'apice del Rinascimento, uno dei momenti più creativi della storia dell'umanità.

Estranei: Andrew Scott, Paul Mescal durante una scena del film

La carriera di Andrew Haigh

Haigh è reduce dalla regia di Estranei, film acclamato dalla critica e prodotto dalla Searchlight Pictures nel 2023 che ha ricevuto sei nomination ai BAFTA, tra cui quelle per la miglior regia e la miglior sceneggiatura per Haigh.

Il film ha ottenuto anche tre nomination agli Independent Spirit Awards. Tra i suoi film precedenti figurano Charley Thompson di A24 e 45 anni di IFC, per il quale Charlotte Rampling ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attrice. Dopo il suo debutto nel 2011 con Weekend, Haigh ha lavorato anche in televisione, come produttore esecutivo e regista principale di Looking della HBO. Ha anche diretto tutti e cinque gli episodi della serie limitata del 2012 The North Water per BBC e AMC.

Quello su Da Vinci sarà anche il secondo biopic tratto da un libro di Isaacson a essere adattato da Universal, dopo Steve Jobs del 2015 di Danny Boyle.