All of Us Strangers, Andrew Haigh: 'Andrew Scott e Paul Mescal non hanno avuto paura delle scene di sesso'

Il regista Andrew Haigh ha parlato dell'interpretazione di Andrew Scott e Paul Mescal sul set di All Of Us Are Strangers, rivelando che i due attori hanno trovato un ottimo feeling.

Andrew Haigh ha parlato delle riprese del suo nuovo film All Of Us Strangers, in arrivo nelle sale americane e britanniche a dicembre, lodando il lavoro compiuto da Andrew Scott e Paul Mescal durante le riprese.

Il regista, intervistato da Vanity Fair, ha infatti rivelato che i due attori hanno trovato immediatamente il giusto feeling e non sono stati intimoriti dalle scene di sesso.

L'impegno delle due star

Andrew Haigh ha parlato di All Of Us Strangers commentando il lavoro compiuto da Andrew Scott e Paul Mescal: "C'è stata chimica tra loro due letteralmente dal primo secondo in cui li ho visti insieme. Entrambi sono stati piuttosto senza paura. Non avevano paura nell'avvicinarsi a quelle scene. Sapevano quanto fossero importanti".

Il filmmaker ha aggiunto: "Sono stato più obiettivo nel modo in cui ho girato le scene di sesso in passato. In questo caso volevo davvero provare la natura soggettiva del fare sesso e di quello che si prova, il nervosismo, l'entusiasmo e la sensazione fisica di essere toccato da qualcuno, e le conseguenze".

Ecco alcune foto inedite del film:

All Of Us Are Strangers: Paul Mescal in una foto del film

All Of Us Are Strangers: Claire Foy in uno scatto della foto

All Of Us Are Strangers: una foto con Claire Foy

All Of Us Are Strangers: i protagonisti Andrew Scott e Paul Mescal

All Of Us Are Strangers: il protagonista Andrew Scott in una foto del film

All Of Us Are Strangers: una foto del film diretto da Andrew Haigh

All Of Us Are Strangers: Paul Mescal e Andrew Scott in una foto del film

La trama del film

All of Us Strangers avrà al centro lo sceneggiatore Adam (Andrew Scott, recentemente tra i protagonisti di Fleabag) che, durante una notte nel suo condominio quasi deserto nella città di Londra, incontra per caso il suo misterioso vicino Harry (Paul Mescal, famoso in tutto il mondo grazie a Normal People), situazione che interrompe il ritmo della sua quotidianità. Mentre i due si avvicinano, Adam ritorna nella casa in cui è cresciuto dove scopre che i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell), morti da tempo, sono entrambi in vita e hanno lo stesso aspetto che avevano quando sono morti 30 anni prima.

Andrew Haigh si è occupato della sceneggiatura e della regia del film che lo vede ritornare dietro la macchina da presa dopo la realizzazione della serie The North Water per BBC.