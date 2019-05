Alita - Angelo della Battaglia, James Cameron aveva scritto 1000 pagine di appunti!

Alita - Angelo della battaglia era stato ideato come primo capitolo di una trilogia e James Cameron, inizialmente indicato come regista del progetto, aveva sviluppato con estrema attenzione il progetto.

Il filmmaker, in collaborazione con Robert Rodriguez, si era occupato dell'adattamento della storia, arrivando a scrivere ben 1.000 pagine di appunti!

Il regista, in una recente intervista, ha raccontato che James Cameron gli ha inviato solo 600 pagine di annotazioni e appunti delle 1000 che ha scritto durante la fase di sviluppo dell'adattamento del famoso manga Alita - Angelo della battaglia.

Robert Rodriguez ha sottolineato: "C'è un intero documento sulla trilogia perché è semplicemente qualcosa che fa parte del suo processo creativo. Dice: 'Ecco tre film. Solo perché tu sappia cosa includere nella prima storia e cosa no'".

Per ora non è ancora stata annunciata la possibile produzione di un secondo capitolo della storia, rimasta in sospeso dopo la scoperta che Edward Norton interpreta il malvagio Nova.

Al centro della storia, ambientata nel ventiseiesimo secolo, c'è la cyborg Alita che non ricorda nulla del suo passato e viene salvata dalla distruzione da Ido. Dopo essere stata ricostruita, Alita non riconosce nulla del mondo che la circonda e tutto le sembra nuovo. Ido cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il suo nuovo amico Hugo le propone di far riemergere i suoi ricordi. Tra i due si sviluppa un profondo legame, tuttavia delle forze mortali minacciano questa amicizia. Alita scopre così di possedere la capacità di combattere, che metterà a frutto per salvare la sua nuova famiglia. Alita intraprende poi un viaggio che la porterà a combattere le ingiustizie e un mondo corrotto.

Fanno parte del cast del film - qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia - Rosa Salazar, Christoph Waltz, e Keean Johnson. La regia è stata affidata a Robert Rodriguez e la produzione a James Cameron.