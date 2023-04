Alita 2: che impatto avrà Avatar: La via dell'acqua sul sequel di Robert Rodriguez?

Nel corso di una nuova intervista, il produttore Jon Landau è tornato a parlare del possibile sequel di Alita - Angelo della battaglia di Robert Rodriguez che ha prodotto insieme a James Cameron e se questo sarà influenzato dal recente successo di Avatar - La via dell'acqua.

Già in precedenza, Landau aveva ammesso di essere al lavoro su Alita 2, ma adesso ha potuto fornire un altro aggiornamento mentre discuteva del successo dell'ultimo Avatar:

"Ci stiamo lavorando. Penso che quello che abbiamo imparato da Avatar è che possiamo ottenere molte più sfumature facciali e sottigliezze nei personaggi umanoidi. Alita non sarebbe stato possibile se non fosse stato per quello che abbiamo fatto in Avatar. Avatar - La via dell'acqua non sarebbe quello che è se non fosse stato per quello che abbiamo fatto con Alita. E ora possiamo restituire ciò che abbiamo imparato ancora ad Alita. Stiamo parlando con Robert e con Rosa e tutto sta procedendo bene".

Avatar è stato un film rivoluzionario, ma Avatar: La via dell'acqua ha fissato un livello ancora più alto e sembra che Alita - Angelo della battaglia ne sia stato in parte responsabile.

I dettagli e le reazioni facciali sono migliorati enormemente tra i due film di Avatar. Ora, sembra che il ciclo continuerà con Alita 2, che diventerà ancora più ricco di sfumature nel modo in cui Alita e gli altri cyborg esprimeranno le loro emozioni attraverso le espressioni facciali. Questo probabilmente contribuirà a migliorare anche i futuri sequel di Avatar.

Alita - Angelo della Battaglia, James Cameron aveva scritto 1000 pagine di appunti!

La risposta di Landau potrebbe significare che non ci sono solo delle discussioni in corso con Rodriguez e Rosa Salazar, ma che "ci stanno lavorando" attivamente. Anche Christoph Waltz, che ha interpretato la figura paterna di Altia, il Dr. Dyson Ido, ha espresso il proprio interesse a tornare per Alita 2.

Il sequel di Alita, adesso, sembra più vicino che mai alla conferma ufficiale.