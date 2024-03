Alien: Romulus, il teaser trailer anticipa le prime scene del film diretto da Fede Alvarez

Ad agosto arriverà nei cinema di tutto il mondo il film Alien: Romulus, progetto diretto da Fede Alvarez che riporta gli spettatori nell'universo creato da Ridley Scott e il primo teaser trailer regala le prime terrificanti sequenze.

Nel video si vede infatti qualche dettaglio di quello che succede a bordo di una stazione nello spazio, tra sangue, alieni, e lotte per sopravvivere.

Di cosa parlerà Alien: Romulus

Il film Alien: Romulus avrà al centro un gruppo di giovani colonizzatori nello spazio che si ritrovano ad affrontare la più terrificante forma di vita nell'universo.

La storia è ambientata durante i 57 anni che dividono il primo film di Alien dal sequel Aliens. Gli eventi si svolgeranno infatti 20 anni dopo il primo capitolo della saga e Alvarez ha assicurato che non ci saranno interferenze nella storia portata sul grande schermo da Ridley Scott e James Cameron, a cui ha mostrato il lungometraggio.

Nel cast ci sono Cailee Spaeny ("Priscilla"), David Jonsson ("Agatha Christie's Murder is Easy"), Archie Renaux ("Shadow and Bone"), Isabela Merced ("The Last of Us"), Spike Fearn ("Aftersun"), Aileen Wu.

Alien, i 40 anni del film: quando l'orrore arriva dallo spazio

Fede Alvarez ha diretto il film e scritto la sceneggiatura insieme a Rodo Sayagues, basandosi sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Nel team della produzione ci sono Ridley Scott, Michael Pruss e Walter Hill.

