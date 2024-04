Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 26 aprile

Oggi è l'Alien Day e Movieplayer.it lo celebra al Comicon Napoli 2024 con tanti appuntamenti da seguire dal vivo o in live su Twitch.

Dopo un primo giorno caliente (anche se non in senso atmosferico), il Comicon Napoli 2024 prosegue con un'altra giornata ricca di eventi e ospiti e noi di Movieplayer.it vi aspettiamo nel nostro box per raccontarvi i retroscena dei titoli più attesi presentati alla manifestazione.

Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, gli spazi food tematizzati PizzaCon e J-Pop Manga Niwa a cui si aggiunge la nuova Area Urban che, per la prima volta in un festival pop, esalta le connessioni fra street culture, arte, sport, moda. Ricchissimi i programmi di tutte le aree tematiche che trovate al Comicon. Non mancano le mostre, da sempre fiore all'occhiello della manifestazione con oltre 20 percorsi espositivi.

Alien: Romulus - una foto

Oggi 26 aprile, è il giorno dell'Alien Day. Per l'occasione, il Comicon ospita un talk dal titolo "Alien Day: 45 anni di terrore dallo spazio profondo. Ed è solo l'inizio..." che celebra il franchise di grande successo, in attesa dell'arrivo del nuovo capitolo della saga, il prequel Alien: Romulus, dal 14 agosto nelle sale italiane. Presso l'Auditorium, i fan di Alien avranno l'opportunità di vedere un contenuto esclusivo. Inoltre i content creator Victor Laszlo, Barbiexanax, Gabriella Giliberti e Fabio Santoro parleranno con il pubblico dell'iconica saga cinematografica, svelando alcune curiosità.

Tra gli ospiti che interverranno nelle live di Movieplayer.it si segnala la presenza di Giuseppe Sansone, dei fumettisti Mattia Labadessa e Davide "Dado" Caporali, che faranno il punto sullo stato di salute del fumetto, e di Marino Guarnieri di ASIFA, con cui parleremo della situazione dell'animazione italiana e del suo pubblico.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 26 aprile