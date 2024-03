Alien: Romulus, il teaser indica i problemi di Prometheus di Ridley Scott in 60 secondi

Nei suoi 60 secondi, il teaser trailer di Alien: Romulus svelato pochi giorni fa ha mostrato tutto ciò che è andato storto con Prometheus di Ridley Scott. Diretto da Fede Álvarez, Alien: Romulus è il nono capitolo della serie di Alien (compresi i film crossover). Al momento non sono stati svelati molti dettagli della trama, ma è stato anticipato che storia sarà ambientata tra gli eventi dei primi due film di Alien, Alien (1979) e Aliens - Scontro finale (1986).

Alien: Romulus - una foto

La collocazione temporale di Alien: Romulus suggerisce che la sua rappresentazione della tecnologia spaziale sarà meno moderna e più simile a quella presente nei due primi film. Come suggerisce il teaser, gli elemnenti in comune col primo Alien sarebbero numerosi. Il trailer sembra, inoltre, valorizzare ciò che funzionata nei primi due capitoli segnalando gli errori presenti in Prometheus.

Alien: Romulus - una foto

L'originale Alien del 1979 mostrava gli orrori affrontati dall'equipaggio della nave spaziale Nostromo quando questa viene "violata" da una mostruosa presenza aliena. Aliens - Scontro finale di James Cameron segue un percorso simile apportando solo alcune piccole modifiche agli sviluppi narrativi della sua trama. PromePrometheus ha un approccio più ambizioso e un sottotesco filosofico che finiscono per appesantirlo, come hanno osservato molti critici. Come rivela il teaser trailer di Alien: Romulus, la pellicola non punterà sulla complessità concettuale, ma tornerà agli orrori semplici, ma efficaci del primo film.

Dal punto di vista narrativo, il teaser non rivela molto del film. Tuttavia, le scene che mostrano capsule addormentate insanguinate e mostruose creature che inseguono l'equipaggio di una nave spaziale ricordano molto da vicino alcuni dei momenti più terrificanti del film originale. Allo stesso tempo, questi momenti agghiaccianti e da brivido anticipano che Alien: Romulus si concentrerà meno sull'percorso pseudo-filosofico seguito da Prometheus, enfatizzando maggiormente la ricreazione del senso di rovina imminente che ha reso il film di Ridley Scott del 1979 così memorabile.

L'uscita di Alien: Romulus è prevista per l'estate.