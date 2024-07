Alien: Romulus, Isabela Merced: "Alcune scene possono segnare gli spettatori a vita"

Alien: Romulus potrebbe terrorizzare il pubblico a vita, mette in guardia Isabela Merced, una delle interpreti dell'atteso seguito del franchise horror. Non per nulla il regista Fede Alvarez non è affatto nuovo al genere, avendo diretto nel 2013 un remake de La casa.

"Credo davvero che ci siano sequenze specifiche in questo film che spaventeranno i ragazzini che proveranno a vedere il film di nascosto segnandoli per tutta la vita", spiega Isabela Merced, che interpreta una dei giovani esploratori dello spazio in cerca di oggetti di valore che si trovano a fare i conti con una mostruosa creatura aliena assetata di sangue, a Total Film.

"La via di mezzo, con Fede Alvarez, non è proprio nel suo stile. Se vuole spaventare le persone, stai sicuro che le spaventerà" aggiunge il suo co-protagonista David Jonsson.

"Non è calcolato" interviene la protagonista Cailee Spaeny. "Segue il suo istinto. Creare qualcosa di bizzarro e contorto gli viene naturale. Quando arrivi al punto da chiederti 'Non staremo azzardando troppo?' Ecco, lì Alvarez dà il meglio di sé'"

L'orrore in arrivo

Ambientato tra gli eventi del primo Alien di Ridley Scott del 1979 e Aliens - Scontro finale di James Cameron del 1986, Alien: Romulus si connetterà ai prequel e sequel del franchise horror tornando a raccontare la storia di un gruppo di giovani esploratori spaziali che setacciano una stazione spaziale abbandonata in cerca di oggetti preziosi. Quello che trovano, però, sarà una creatura aliena ferocissima che li costringerà a lottare strenuamente per la sopravvivenza. Protagonisti della pellicola diretta da Fede Alvarez sono Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn e Aileen Wu.

L'uscita italiana di Alien: Romulus è fissata per il 14 agosto.