Alien: Romulus, ecco come si connetterà ai prequel e sequel [SPOILER]

Finora le notizie su Alien: Romulus sono state piuttosto scarse. Sul nuovo capitolo della saga horror fantascientifica diretto da Fede Alvarez vige grande riserbo per non rovinare la sorpresa ai fan che attendono con ansia l'uscita. Adesso vari insider avrebbero diffuso alcuni spoiler in rete riguardanti il legame tra la pellicola e i prequel e sequel del franchise.

Attenzione! Non proseguite la lettura se non volete conoscere spoiler su Alien: Romulus

Locandina di Alien: Romulus

Anche se è stato reso noto da tempo dal podcast Perfect Organism il collegamento del film con i prequel, Mike's Monsters ha recentemente confermato che né il personaggio di David (Michael Fassbender) né i Covenant saranno presenti in Alien: Romulus. Allora quale è la connessione?

Alien vs. Predator Galaxy avrebbe confermato la presenza nel nuovo capitolo della sostanza appiccicosa nera (o accelerante come è noto nell'universo espanso) apparentemente "viva" . Un androide modello 120-A/2 della Hyperdyne Systems sarebbe stato in grado di scoprire e decodificare la composizione genetica della sostanza contenuta nel DNA degli alieni prigionieri a bordo della stazione spaziale. Conosciuto in Alien: Romulus come il ceppo Prometheus, gli scienziati avrebbero sperimentato la sostanza appiccicosa nera come cura miracolosa per tutte le malattie.

Alien: Romulus conterrà una seconda importante connessione con il primo Alien in quanto includerà il già citato Hyperdyne Systems 120-A/2. Chiamato Rook, questo nuovo personaggio sintetico presenta le sembianze e la voce del defunto Sir Ian Holm che dovrebbe essere potenziata dall'intelligenza artificiale.

Che cos'è il Romulus del titolo?

Come rivela WorldofReel, altre anticipazioni di Alien: Romulus sarebbero trapelate da un test screening effettuato pochi giorni fa a Los Angeles. Secondo quanto rivelato, il Romulus del titolo sarebbe il nome della stazione di ricerca Weyland-Yutani. Si dice che, all'epoca dei fatti del film, la stazione fosse abbandonata da centinaia di anni.

La stazione verrà esplorata da un equipaggio di sei spazzini, di cui è responsabile Rain (Cailee Spaeny). Andy (David Jonsson) è il fratello androide di Rain. Con loro altri quattro lavoranti che ricalcano i cliché dei personaggi del franchise di Alien, tranne per il fatto che sono molto più giovani rispetto a quelli dei film precedenti.

Alien: Romulus, Isabela Merced anticipa la scena disgustosa che ha costretto il cast a chiudere gli occhi

La sinossi non ufficiale

Secondo la sinossi diffusa da Perfect Organism Podcast, in Alien: Romulus, un gruppo di spazzini impegnati a frugare nei rifiuti spaziali alla ricerca di beni preziosi, lascia il pianeta natale per recarsi un'astronave abbandonata, con l'obiettivo di rubare l'equipaggiamento. Il loro arrivo scatenerà la reazione del piccolo Xeno e di un temibile Xenomorfo in una sanguinosa battaglia.