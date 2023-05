Alien: il romanzo di Alan Dean Foster torna in tutte le librerie

In concomitanza con la nuova distribuzione di Alien nei cinema, torna in libreria il grande classico di Alan Dean Foster scritto insieme alla realizzazione della sceneggiatura per il film.

In concomitanza con la nuova distribuzione del classico fanta-horror nei cinema, torna in libreria il grande classico romanzo Alien di Alan Dean Foster scritto in contemporanea con la realizzazione della sceneggiatura per il film.

Il romanzo Alien è un puro concentrato di thriller, horror e fantascienza, scritto dalla penna di uno dei più amati e prolifici autori di SF del mondo, autore fra gli altri dei romanzi di Star Wars. Come al solito, nel romanzo è possibile scoprire qualcosa in più rispetto al film. Per esempio, il vero ciclo biologico dello xenomorfo, così com'era stato concepito inizialmente, prima dell'ideazione della "regina" (invenzione nata nel secondo film, Aliens - Scontro finale). E come fa l'alieno a riprodursi in mancanza di una regina, su quell'enorme camion della interplanetario che è la Nostromo?

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

L'uovo, l'abbraccia-faccia, l'embrione, lo spaccatorace, lo xenomorfo adulto... e poi? Ma siamo veramente sicuri che quelle uova siano... uova? E che cosa ci facevano nella stiva di quella nave trovata su un asteroide deserto? E qual era l'aspetto previsto per lo xenomorfo, prima dell'intervento H.R..Giger? Tutte domande che trovano una spiegazione solo nel romanzo di Alan Dean Foster, pubblicato da Kappalab, per la gioia degli amanti di uno dei film (solo successivamente divenuto saga) più iconici del XX Secolo!