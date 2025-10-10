Alien, Sigourney Weaver anticipa un possibile ritorno di Ripley: "Ho parlato con lo studio"

Sigourney Weaver ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Ellen Ripley nella saga di Alien.

L'attrice, durante un panel che si è svolto al New York Comic Con, ha infatti ammesso che si è parlato di una possibile apparizione dell'iconico personaggio nel futuro del franchise.

Un possibile progetto su Ripley

Sul palco dell'evento americano, Sigourney Weaver ha dichiarato: "Il produttore Walter Hill è un mio caro amico e ha scritto 50 pagine che raccontano dove sarebbe ora Ripley, e sono piuttosto straordinarie".

Commentando l'ipotesi di una futura apparizione di Ripley nei film o nelle serie (potete leggere la nostra recensione di Alien: Pianeta Terra,) di Alien, la star ha aggiunto: "Non so se accadrà, ma ho avuto un incontro con Fox o Disney...".

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

Weaver ha ammesso che non aveva mai valutato l'ipotesi di interpretare nuovamente l'eroina: "Non ne ho mai sentito il bisogno. Ho sempre pensato: 'Lasciatela riposare, lasciatela recuperare'. Ciò che Walter ha scritto mi sembra così vero, ed è molto sulla società che metterebbe in carcere qualcuno che ha cercato di aiutare l'umanità, ma per loro è un problema, quindi in un certo senso viene messa da parte".

L'attrice ha condiviso il suo entusiasmo: "Penso siano delle prime 50 pagine davvero forti. Sto pensando di lavorare con Walter per capire cosa sarebbe il resto della storia".

I ricordi di Cartwright

Durante il panel reunion, in cui si è parlato dei quasi 50 anni della saga, è apparsa anche Veronica Cartwright, interprete di Joan Lambert nel film cult del 1979, che ha ricordato come i responsabili degli studios avevano sottovalutato la saga di Alien, rimanendo sorpresi dalla reazione del pubblico in sala.

L'attrice ha ricordato: "Non hanno dato al cast una premiere. Sono andata all'Egyptian Theater a Hollywood e l'ho visto per conto mio, e quando è avvenuta la scena del chestburster, le persone si stavano alzando dalle sedie e uscivano dalla sala. Nessuno aveva visto qualcosa di simile".