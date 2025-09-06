Alien, diventare uno xenomorfo è possibile, secondo un senatore repubblicano: tutta colpa dei gamberetti

Un discorso surreale che mescola politica, allarmismi alimentari e... Alien. Sullo sfondo, la preoccupazione reale del senatore repubblicano John Kennedy per la contaminazione da Cesio-137 nei gamberi congelati importati, oggetto di un richiamo esteso che coinvolge grandi catene come Walmart e Kroger.

Gamberi radioattivi e alieni: la metafora del senatore John Kennedy

Sembra quasi la sceneggiatura di una satira fantascientifica, eppure è accaduto davvero: mercoledì, davanti ai colleghi e a un'enorme immagine della creatura di Ridley Scott, ben nota come lo xenomorfo di Alien, il senatore repubblicano della Louisiana John Kennedy ha dichiarato: "Ecco come potreste finire se mangiate alcuni dei gamberi congelati importati da altri Paesi. Come potreste assomigliare all'alieno di Alien? Perché i gamberi erano radioattivi"*.

La sua invettiva ha proseguito in crescendo grottesco: "Vi uccideranno, anche se non vi trasformeranno nell'alieno - se li mangiate, vi garantisco che vi spunterà un orecchio in più". Dichiarazioni che hanno immediatamente conquistato i social, totalizzando oltre un milione di visualizzazioni su X.

Molti utenti hanno reagito con ironia, chiedendosi se il senatore stesse recitando una battuta da cabaret o leggendo davvero un intervento ufficiale.

Tra allarmismo e realtà scientifica

Dietro l'ironia e le iperboli, resta però un problema concreto. La FDA ha rilevato tracce del radioisotopo Cesio-137 in spedizioni di gamberi surgelati provenienti da un'azienda indonesiana. Pur essendo quantità molto al di sotto delle soglie di rischio immediato, l'agenzia ha avvertito che l'esposizione ripetuta potrebbe aumentare le probabilità di tumore nel lungo periodo.

Una locandina originale di Alien

Il richiamo coinvolge circa 45.000 confezioni, tra cui i marchi Kroger Mercado, Aquastar e Great Value. Le autorità invitano i consumatori a non consumare i prodotti segnalati e i rivenditori a sospenderne immediatamente la vendita. "Chiunque tema di essere stato esposto dovrebbe consultare un medico" raccomanda l'ente.

La vicenda, con la sua miscela di cronaca alimentare e retorica da B-movie, dimostra come il linguaggio politico possa trasformare un comunicato di sicurezza in uno spettacolo virale. Se la scienza invita alla cautela, la politica sceglie la metafora: gamberi mutanti, alieni e orecchie in più. In mezzo, il pubblico resta sospeso tra il sorriso e la preoccupazione.