Alien, Ridley Scott: "La scena del chestbuster sconvolse Stanley Kubrick"

A rivelarlo è stato il regista Ridley Scott in una nuova intervista rilasciata al Los Angeles Times in cui svela la reazione del maestro del cinema.

Il film Alien è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1979 e in pochi potevano forse attendersi il momento in cui il personaggio interpretato da John Hurt è protagonista della sconvolgente sequenza durante la quale la sua cassa toracica viene letteralmente aperta da una creatura extraterrestre che esce dal suo corpo.

Ridley Scott ha ora spiegato: "Mi ricordo che Stanley Kubrick mi ha telefonato per dire 'Come l'hai realizzata?'. Ha detto 'L'ho rivista lentamente e non riesco a vedere il taglio'. E ho quindi spiegato cosa ho fatto. Ha risposto 'Okay, l'ho capito. Ha funzionato'".

L'incredibile scena è stata realizzata nascondendo il corpo di Hurt sotto un tavolo dove era stato posizionato un falso torace. Scott ha girato la scena con più di una telecamera e solo una volta: "Dopo aver fatto esplodere il sangue sopra tutto quel set non era possibile ripulirlo... Ho tenuto nascosto agli attori cosa sarebbe accaduto e ho cercato di non far vedere loro la piccola creatura. Non volevo che la vedessero. Ricordatevi che all'epoca non c'erano gli effetti digitali. Dovevo far uscire in qualche modo quella creatura dal suo torace".

L'effetto è stato talmente memorabile da rimanere uno dei momenti più ricordati dagli appassionati di cinema e tra i passaggi cult più citati del genere sci-fi.