Da E.T. a Jurassic Park: 8 classici di fantascienza che hanno vinto un Oscar

Le pellicole di fantascienza spesso non ricevono il giusto riconoscimento agli Oscar, nonostante la loro capacità di trasportare le persone in mondi straordinari che affascinano gli spettatori di tutte le età. Benché molti di questi film siano tra i più amati dal pubblico e ottengano un grande successo al botteghino, la loro popolarità raramente si traduce in nomination e premi nelle categorie più prestigiose degli Oscar. Alcuni critici sostengono che molti film di fantascienza avrebbero meritato di essere considerati per il titolo di Miglior Film, ma pochi hanno ottenuto tale riconoscimento. Solo un paio di pellicole molto recenti, come La forma dell'acqua - The Shape of Water e Everything Everywhere All At Once hanno conquistato l'Oscar come Miglior Film, mentre le vittorie in altre categorie principali sono state ancora più rare nel corso degli anni.

E.T. L'extra-terrestre: Elliott con E.T. in un momento del film

Sebbene sia prematuro definire classici questi titoli che si sono recentemente accaparrati l'ambito premio, è presumibile che faranno il loro ingresso nell'Olimpo dei migliori film del genere nel caso in cui dovessero riuscire a resistere alla prova del tempo. Tuttavia, ciò non esclude che nel corso degli anni siano stati premiati dei veri e propri giganti del genere, divenuti dei classici indiscussi. Sebbene la maggior parte degli Academy Awards assegnati ai film di fantascienza si siano concentrati sugli effetti visivi e sonori, alcuni di essi hanno ricevuto riconoscimenti ancora più prestigiosi. Ecco alcuni dei capolavori che hanno ottenuto un tale plauso da parte dell'Academy, oltre ad essere entrati di diritto nei cuori di migliaia di fan.

1. Il dottor Jekyll - Miglior attore

Fredric March è il terribile Mr Hyde nel film Il dottor Jekyll

Potrebbe essere piuttosto sorprendente, ma il primo film di fantascienza a vincere un Oscar è un titolo che vinto uno dei premi più prestigiosi della serata. L'adattamento del 1931 di Il dottor Jekyll ha fatto vincere a Fredric March l'Oscar come Miglior Attore. Ancora oggi, questo è considerato come l'unico momento nella storia dell'Accademy in cui il premio è stato assegnato a una performance in un film di fantascienza.

2. 20.000 leghe sotto i mari - Migliori effetti speciali, Miglior scenografia

20.000 Leghe sotto i mari: Kirk Douglas in una scena

L'adattamento Disney di 20000 leghe sotto i mari di Jules Verne è stato notevole per diverse ragioni: la sua vittoria del premio Oscar alla miglior scenografia (ora nota come "Best Production Design") lo ha reso il primo film di fantascienza a vincere il premio. Il film diretto da Richard Fleischer è stato anche il primo lungometraggio live-action Disney a ottenere premi Oscar al di fuori delle categorie musicali (Effetti Speciali). Il polpo gigante rappresentato in questo film del 1954 meriterebbe un oscar di per sé.

3. 2001: Odissea nello spazio - Migliori effetti speciali

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

2001: Odissea nello spazio è il miglior film di fantascienza mai realizzato ed è generalmente considerato uno dei migliori film di tutti i tempi. Molte persone credono erroneamente che la pellicola abbia ottenuto numerosi riconoscimenti da parte dell'Accademy. Eppure, non è stato così. Il film di Stanley Kubrick è stato nominato solo per quattro premi e, forse in un colpo di scena senza precedenti agli Oscar, il premio come Miglior Film non era tra questi. Le sue principali candidature erano per Kubrick come regista e per la sceneggiatura, scritta da Kubrick e dallo scrittore Arthur C. Clarke. Questo capolavoro senza tempo si è aggiudicato solo il premio Migliori Effetti Speciali.

4. Guerre stellari - Migliore montaggio, Migliore scenografia, Migliori costumi, Migliori effetti speciali, Migliore colonna sonora e Miglior sonoro

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Guerre stellari è innegabilmente uno dei film più importanti mai realizzati. Divenuto il film di maggior incasso di tutti i tempi al momento del suo rilascio, il capolavoro di George Lucas ha lanciato uno dei franchise più di successo nella storia del cinema, influenzando innumerevoli fan e cineasti. La pellicola è stata celebrata anche agli Academy Awards, dove è stato nominato per un totale di 10 premi, aggiudicandosene sei, insieme a un settimo Oscar onorario, diventando di il film più premiato della serata.

5. E.T. L'extra-terrestre - Miglior colonna sonora originale, Migliori effetti speciali, Miglior suono e Miglior montaggio sonoro

E.T. L'extraterrestre: Henry Thomas in una scena

E.T. L'Extraterrestre ha superato Guerre stellari come il film di maggior incasso di tutti i tempi al momento del suo rilascio nelle sale nel 1982. È stato anche un concorrente significativo agli Academy Awards dell'anno successivo, essendo stato nominato per nove premi, inclusi Miglior Film, Miglior Regista per Steven Spielberg e Migliore Sceneggiatura Originale. Sfortunatamente non ha vinto nessuno di questi riconoscimenti e si è aggiudicato "soltanto" quattro statuette, incluso il quarto Oscar per la Miglior Colonna Sonora Originale a John Williams.

6. Alien - Migliori effetti speciali

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

Alien, il film pionieristico di Ridley Scott, è stato un progetto semplicemente rivoluzionario. Non è solo uno dei migliori film di fantascienza, ma anche uno dei migliori film horror di tutti i tempi. La pellicola originale ha vinto un Oscar per i Migliori Effetti Visivi e ha anche ricevuto una candidatura come migliore scenografia. Il sequel diretto da James Cameron ha avuto ancora più successo, essendo stato nominato per sette premi, inclusi un Oscar per la Miglior Attrice per Sigourney Weaver, portandosi a casa il premio per i Migliori Effetti Visivi come il suo predecessore e il premio per il Miglior Montaggio del Suono.

7. Terminator 2 - Il giorno del giudizio - Miglior montaggio sonoro, Miglior sonoro, Migliori effetti speciali, Miglior trucco

James Cameron e Arnold Schwarznegger sul set di Terminator 2

Terminator 2 - il giorno del giudizio di James Cameron è uno dei migliori film degli anni '90 e lo è diventato esplorando nuove frontiere nel mondo degli effetti speciali. La pellicola ricevette ampi consensi sia da parte del pubblico che della critica, tanto che il Montreal Film Journal lo definì "uno dei migliori film d'azione di Hollywood". Considerando che il Terminator originale non ha ricevuto nessuna nomination, il sequel è stato un enorme successo, essendosi aggiudicato ben quattro premi Oscar: Miglior montaggio sonoro, Miglior sonoro, Migliori effetti speciali, Miglior trucco.

8. Jurassic Park - Migliori effetti speciali, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro

Jeff Goldblum in una scena di Jurassic Park

Jurassic Park è uno dei film più iconici e influenti mai realizzati ed ha sicuramente lasciato il segno anche agli Academy Awards, portando a casa tre premi. Non sono stati solo gli innovativi e ancora impressionanti effetti visivi a vincere l'Oscar, ma anche i tecnici dietro il sonoro e il montaggio sonoro della pellicola. Non è stata una serata trionfale per il film, ma nonostante questo Jurassic Park ha vinto ogni premio per cui era stato nominato ed è diventato istantaneamente un classico della storia del cinema.