Alien: il gioco da tavolo Fate of the nostromo, basato sul primo film, è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon i fan di Alien possono trovare, attualmente parlando, il gioco da tavolo tematico Alien: the faith of the nostromo in sconto.

Nel lontano 1979 Alien arriva sul grande schermo imprimendo per sempre le dinamiche particolari di un contesto narrativo amatissimo e mai dimenticato, ma anzi citato e ampliato a dismisura da lavori successivi, precedenti e paralleli. Tutto questo amore nei confronti di un vero e proprio capolavoro del cinema di fantascienza, si deve rintracciare sia nella creatività di un Ridley Scott irraggiungibile, che nelle possibilità di un racconto che ha avuto modo di approfondirsi in tanti modi differenti. Non solamente al cinema, quindi, ma anche oltre, approdando ben presto nella dimensione più gadgettistica. Un esempio di ciò lo troviamo nei giochi da tavolo e simili.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, possibile trovare il gioco da tavolo Alien: Fate of the nostromo attualmente in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 37,30€, con uno sconto del 7% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o anche solamente per avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il gioco da tavolo Alien: Fate of the nostromo

Su Amazon il gioco da tavolo Alien: Fate of the nostromo viene descritto come un gioco di strategia (basato ovviamente sull'omonimo film del 1979), in cui bisognerà tener fronte a quello che succede intorno a noi, mantenendo saldo l'umore dell'equipaggio. Oltre alla minaccia aliena ci saranno incarichi e missioni da compiere, collaborando con gli altri.

Nella sezione Amazon "descrizione prodotto" del gioco di Alien, viene indicato che: "Un alieno si aggira per i corridoi della nave NOSTROMO e vuole dare la caccia a voi e agli altri membri dell'equipaggio. Lavorate in squadra per muovervi all'interno della nave, raccogliere gli oggetti necessari e costruirne di nuovi per sopravvivere. Fate attenzione, l'alieno potrebbe essere dietro l'angolo! E ricordate: nello spazio nessuno può sentirvi urlare!".

Nella scatola troverete: 1 tabellone Nostromo, 5 schede equipaggio, 5 miniature equipaggio, 1 miniatura Alien, 1 pedina del morale con base, 41 carte, 55 segnalini, 1 tracciato di autodistruzione, 1 pedina Ash con base e il regolamento.