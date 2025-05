Alien: Pianeta Terra, Sydney Chandler: "Non ci penso nemmeno a paragonare il mio personaggio a Ripley"

Sydney Chandler è pronta a lanciarsi nella nuova avventura sci-fi nella serie tv Alien: Pianeta Terra, prequel del franchise di Ridley Scott e scritta da Noah Hawley.

Da sempre appassionata di fantascienza, Sydney Chandler ha sempre sognato di poter lavorare ad uno show di questo tipo e non ci ha pensato due volte quando ha ricevuto la sceneggiatura, pur allontanando i paragoni con il personaggio di Ripley:"Non voglio nemmeno provare a paragonare il mio personaggio a Ripley. È semplicemente impossibile. Ma spero che le persone apprezzino Wendy quanto me".

Sydney Chandler ha rincorso il ruolo di Wendy in Alien: Pianeta Terra

L'attrice, figlia della star di Friday Night Lights e Ultime dal cielo Kyle Chandler, ha spiegato di aver raggiunto di Noah Hawley in Canada, mentre era impegnato nelle riprese di Fargo, dopo aver letto tutta d'un fiato la sceneggiatura alle 2 del mattino.

Sydney Chandler ad un evento con Harry Styles e Olivia Wilde

"Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto dove fosse Noah in Canada e se ci fosse qualche possibilità di invitarlo a cena per parlargli della serie. Noah, per qualche motivo, ha detto sì. Abbiamo parlato a lungo di trama e personaggi, e del motivo per cui mi sentivo così attratta da Wendy".

Il personaggio di Wendy in Alien: Pianeta Terra

La serie è ambientata nel 2120, pochi anni prima del lancio della navicella Nostromo protagonista nel film Alien del 1979, diretto da Ridley Scott. In una realtà popolata da robot umanoidi con intelligenza artificiale e cyborg, Wendy è un ibrido, ovvero un robot con coscienza umana, il cervello di una bambina nel corpo di un automa.

Tra le cinque corporazioni che controllano il mondo, Prodigy possiede i diritti sugli ibridi come Wendy e secondo la visione di Noah Hawley, la Terra del futuro sarà dominata dalle aziende anziché dalle democrazie, in un clima più caldo e umido, in cui la competizione tecnologica determina chi detiene il potere sull'umanità.

Uno Xenomorfo in azione in Alien: Pianeta Terra

Coinvolta nella lotta insieme agli altri ibridi, Wendy indaga sullo schianto della navicella Weyland-Yutani su Prodigy City, e si ritrova di fronte ad una Xenomorfa. Per interpretare Wendy, Sydney Chandler ha spiegato di aver lavorato sia sulla fisicità infantile sia sulla mentalità dei più piccoli, in particolare sulla spontaneità e sull'istinto.