Alien: Pianeta Terra, svelata la data d'uscita dell'attesa prima serie del franchise

Dopo una lunghissima attesa e una serie di teaser che ci hanno mostrato ancora poco, è stato rivelato quando uscirà in streaming lo show

In questi ultimi giorni, i vari network e gli streamer stanno annunciando i loro palinsesti per quanto riguarda le loro prossime uscite e tra loro vi era anche FX che ha svelato a tutti la data d'uscita di una delle sue serie più attese in assoluto, ovvero Alien: Pianeta Terra.

La serie creata da Noah Hawley, la prima del franchise ad essere ambientata sul nostro pianeta, debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ il 12 agosto 2025. Successivamente, la programmazione proseguirà al ritmo di un episodio a settimana, ogni martedì successivo.

La trama di Alien: Pianeta Terra recita: "Quando la misteriosa nave da ricerca dello spazio profondo USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta".

Alien: Pianeta Terra, tutti i personaggi della nuova serie

Alien: Pianeta Terra, uno xenomorfo in azione

Il cast comprende Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh, Alex Lawther nel ruolo di Eremita, Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, Babou Ceesay nel ruolo di Morrow, Adrian Edmondson nel ruolo di Atom Eins, David Rysdahl nel ruolo di Arthur Sylvia, Essie Davis nel ruolo di Dame Sylvia;

Locandina di Alien: Pianeta Terra

Poi ancora, Lily Newmark nel ruolo di Nibs, Erana James nel ruolo di Curly, Adarsh Gourav nel ruolo di Slightly, Jonathan Ajayi nel ruolo di Smee, Kit Young nel ruolo di Tootles, Diêm Camille nel ruolo di Siberian, Moe Bar-El nel ruolo di Rashidi e Sandra Yi Sencindiver nel ruolo di Yutani.

Tra i produttori esecutivi figurano Hawley, Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales e Clayton Krueger. Alien: Pianeta Terra è prodotto da FX Productions. L'appuntamento è quindi fissato per il prossimo agosto su Disney+.