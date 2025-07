Alien: Pianeta Terra, il creatore Noah Hawley sa già come finirà

Lo sceneggiatore Noah Hawley ha parlato dei suoi progetti per Alien: Pianeta Terra, confermando di avere già in mente l'epilogo.

Il creatore della serie Alien: Pianeta Terra ha rivelato che ha già pensato al finale della storia. Noah Hawley, che in precedenza ha portato al successo lo show antologico Fargo, ha infatti rivelato al magazine Empire qualche dettaglio dei suoi progetti.

I progetti del creatore della serie sci-fi

Lo sceneggiatore ha parlato del suo piano dopo la prima stagione di Alien: Pianeta Terra spiegando: "Non l'ho delineato in un modo lineare, ma ho già in mente in modo più ampio l'arco narrativo".

La storia della serie FX, in arrivo il 13 agosto su Disney+, prenderà il via quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra. Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta

Alien: Pianeta Terra, Sydney Chandler in un'immagine della serie

Noah Hawley ha sottolineato che sa già quale sarà l'epilogo della storia: "Se non sai come finisce, come puoi sapere cosa significa?".

Secondo alcune ipotesi la serie che espande l'universo di Alien potrebbe arrivare ad avere cinque stagioni in totale, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma riguardante quell'idea e, ovviamente, nessuna sicurezza che si concretizzi.

La trama di Alien: Pianeta Terra

La sinossi della serie anticipa: "Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato "Wendy", segna una nuova alba nella corsa verso l'immortalità. Dopo che l'astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, "Wendy" e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare".

La serie, con protagonista Sydney Chandler, può contare su un cast composto anche da Timothy Olyphant ("Kirsh"), Alex Lawther ("Hermit"), Samuel Blenkin ("Boy Kavalier"), Babou Ceesay ("Morrow"), Adrian Edmondson ("Atom Eins"), David Rysdahl ("Arthur Sylvia"), Essie Davis ("Dame Sylvia"), Lily Newmark ("Nibs"), Erana James ("Curly"), Adarsh Gourav ("Slightly"), Jonathan Ajayi ("Smee"), Kit Young ("Tootles"), Diêm Camille ("Siberian"), Moe Bar-El ("Rashidi") e Sandra Yi Sencindiver ("Yutani").

La serie FX Alien: Pianeta Terra è creata per la televisione da Noah Hawley, vincitore dei premi Peabody ed Emmy, impegnato anche come executive producer. Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales e Clayton Krueger sono gli altri executive producer. Alien: Pianeta Terra è prodotta da FX Productions.