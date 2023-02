Alien: il franchise potrebbe reinventare la regina Xenomorfa in maniera sorpredente

In attesa di avere nuove informazioni sul futuro di Alien sul piccolo e grande schermo, la serie a fumetti potrebbe aver rivelato un importante cambiamento. Il sesto numero sella serie edita da Marvel Comics, infatti, sembra aver dato ai lettori un primo sguardo a un nuovissimo tipo di regina Xenomorfa, che nasce dagli eventi dei primi cinque numeri del fumetto e dalla tradizione stabilita in Prometheus del 2012.

La copertina di Alien #6, che uscirà in America domani, raffigura una donna umanoide ispirata a H.R. Giger, apparentemente una nuova fase della fusione del DNA tra gli esseri umani e gli xenomorfi. Questa nuova regina sembra essere l'apice di questa fusione, almeno a prima vista, e un tipo di minaccia potenzialmente diverso per gli umani del fumetto.

Tecnicamente è il portale Screen Rant ad aver ipotizzato che si tratti di una nuova Regina, mentre il testo di presentazione del fumetto si limita a dire che "sta emergendo un nuovo tipo di Xenomorfo". Tuttavia, date le differenze tra il suo aspetto e quello degli Xenomorfi che la affiancano in copertina, sembra proprio che sia così.

L'idea di una regina Xenomorfa è apparsa per la prima volta in Aliens - Scontro finale di James Cameron nel 1986, ed è abbastanza facile distinguerla dai droni che servono sotto di lei per via del suo paio di braccia in più e della grande cresta che si estende all'indietro e fuori dalla sua testa. Anche nel prequel Prometheus, infatti, Shaw ne ha visto uno spuntare dal petto di un ingegnere.