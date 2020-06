Alien 5 sarà tutto incentrato sulla Ripley di Sigourney Weaver

Il produttore e sceneggiatore di Alien 5, Walter Hill, anticipa che il nuovo film - un prequel, pare - sarà tutto incentrato sulla Ripley di Sigourney Weaver. Walter Hill ha anticipato le novità su Alien 5 diffondendo una foto del trattamento scritta a marzo 2020, pochi mesi fa dunque.

Alien 5: la sceneggiatura del prequel

Solo poche settimane fa Sigourney Weaver aveva confermato che esisteva l'idea di un sequel, specificando però che dal suo punto di vista Ripley meriterebbe una pausa. Walter Hill e Ridley Scott, però, non sembrano essere d'accordo tanto che starebbero costruendo il nuovo prequel proprio sul personaggio di Ripley. Nel corso di un'intervista a SyFy Wire, Walter Hill ha sottolineato come la Weaver, a suo dire, dia troppo merito al suo operato aggiungendo:

"Sigourney è sempre stata troppo modesta riguardo le proprie abilità di dar forma all'idea, raccontando una storia spaventosa in cui combatte un nuovo Xenomorfo e conduce una meditazione sull'universo del franchise di Alien e sul destino del personaggio del Tenente Ellen Ripley".

In teoria un nuovo prequel di Alien potrebbe collocarsi temporalmente dopo il precedente capitolo senza includere il personaggio di Ripley, ma non è ciò che vogliono i produttori. L'idea non è tanto quella di dare un seguito al franchise, ma quella di dare un seguito alla storia di Ellen Ripley. Resta il fatto che al momento il progetto è nel limbo, quindi attendiamo la prossima mossa di Ridley Scott e del team creativo.