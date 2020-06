Alien 5, Sigourney Weaver conferma che c'è l'idea di un sequel "ma Ripley merita una pausa"

L'attrice Sigourney Weaver ha parlato dell'esistenza di una possibile idea per Alien 5, spiegando però perché per ora non verrà realizzato il sequel.

Alien 5 potrebbe in futuro diventare realtà con star Sigourney Weaver che ha rivelato di aver ricevuto un trattamento di 50 pagine per un potenziale quinto film dedicato a Ripley.

La rivelazione è emersa grazie a un'intervista rilasciata al magazine Empire in cui l'attrice ha confermato che esiste l'intenzione di riportare sul grande schermo l'iconica eroina.

Sigourney Weaver ha spiegato che Walter Hill, regista di I guerrieri della notte e produttore di ogni lungometraggio della saga di Alien, le ha inviato un documento di 50 pagine con una possibile storia. Il progetto sarebbe "un approccio diverso al quinto film con Ripley" rispetto a quello ideato da Neill Blomkamp che sembra essere stato abbandonato dopo anni di sviluppo.

L'attrice ha però sottolineato che non ha intenzione di tornare sul set per interpretare il personaggio: "Non lo so. Ridley è andata in una direzione diversa. Forse Ripley ha fatto la sua parte. Merita di riposarsi".

Sigourney Weaver ha ripreso la parte di Ripley nel 1997 in occasione di Alien: La clonazione, diretto da Jean-Pierre Jeunet. La saga sci-fi era poi tornata nelle mani di Ridley Scott in occasione di Prometheus e Alien: Covenant, distribuito nelle sale nel 2017.