Civiltà aliene, ecco quante sarebbero nella nostra galassia

Nella nostra galassia potrebbe essere 30 civiltà aliene secondo quanto riporta un nuovo studio che ha provato a capire su quanti pianeti potrebbero essersi sviluppate delle forme di vita come accaduto sulla Terra.

Gli esperti hanno quindi pubblicato i risultati della loro analisi che potrebbe alimentare le speranze degli appassionati di UFO e storie sci-fi che sperano si assista presto a un contatto con una forma di vita extraterrestre in stile Arrival o Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Christopher Conselice dell'Università di Nottingham ha dichiarato: "Dovrebbero esserci almeno alcune dozzine di civiltà attive nella nostra Galassia in base all'ipotesi che siano necessari 5 miliardi di anni prima che si formi una vita intelligente su altri pianeti come accaduto sulla Terra. L'idea è di considerare l'evoluzione, ma considerando una scala cosmica. Chiamiamo questo calcolo il Limite Astrobiologico Copernicano".

Questo limite esiste in due forme: quello 'debole" sostiene che la vita intelligente su un pianeta si formi in qualsiasi momento dopo 5 miliardi di anni, mentre quello 'debole' sostiene che la vita si sia formata tra 4.5 e 5 miliardi di anni fa.

Le nuove specie, in base al secondo limite, dovrebbero inoltre essersi sviluppate in un ambiente ricco di metalli a causa della presenza di metallo nel Sole.

I ricercatori hanno quindi usato queste ipotesi per capire quali pianeti presenti nella Via Lattea potrebbero ospitare forme di vita aliena.

Per individuare una possibile civiltà presente nella nostra galassia bisognerebbe riuscire a rilevare eventuali segnali inviati nello spazio, come trasmissioni radio diffuse nello spazio, e interagire sarebbe comunque quasi impossibile attualmente considerando la distanza minima 17.000 anni luce. Se le civiltà esistenti durassero a lungo quanto la nostra, che ha inviato segnali nello spazio per quasi un secolo, potrebbero esserci 36 forme di vita intelligente.

Il secondo scenario sostiene invece che siamo l'unica forma intelligente di vita nella galassia ed eventuali civiltà morirebbero prima ancora di poterle rilevare.

Il professor Conselice ha dichiarato: "La nostra nuova ricerca ipotizza che le ricerche di civiltà aliene extraterresti non solo rivelano l'esistenza di come si forma la vita, ma anche ci diano indizi relativi a quanto a lungo durerà la nostra civiltà. Se si scopre che la vita intelligente è comune allora questo rivelerabbe che la nostra civiltà potrebbe esistere molto più a lungo rispetto ad alcune centinaia di anni, mentre se non c'è alcun segno di civiltà nella nostra Galassia è un segno negativo per la nostra esistenza a lungo termine. Cercando la vita extraterrestre intelligente, anche se non troviamo nulla, stiamo scoprendo il nostro futuro e destino".

Per ora è difficile immaginare se qualche progetto sci-fi prodotto per il grande e piccolo schermo abbia indovinato qualche elemento legato alla vita extraterrestre, sperando che la realtà sia diversa rispetta da atmosfere cupe in stile Alien.