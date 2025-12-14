Grande Fratello Vip, fumata bianca per Alfonso Signorini: ecco la data della prima puntata

Come aveva lasciato chiaramente intendere Pier Silvio Berlusconi durante il recente incontro con la stampa, il Grande Fratello Vip ha ricevuto l'ennesima fumata bianca. Il flop della versione Nip, condotta da Simona Ventura, non è bastato a stravolgere i piani di Cologno Monzese.

Il via libera definitivo di Mediaset: quando inizia il Grande Fratello Vip

Il reality show di Alfonso Signorini, secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, inizierà il 1° marzo 2026. Una partenza posticipata per evitare lo scontro con le Olimpiadi invernali, ospitate dall'Italia, e soprattutto per non accavallarsi con la settimana del Festival di Sanremo, che quest'anno andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi alla stampa: la strategia Mediaset tra costi e ascolti

Durante la conferenza stampa della scorsa settimana, Pier Silvio Berlusconi aveva anticipato che Temptation Island non sarebbe andato in onda questa primavera e, parlando del Grande Fratello, aveva dichiarato: "Il programma è arrivato alla venticinquesima edizione, sarebbe giusto farlo riposare". Allo stesso tempo, però, fermarlo del tutto sarebbe rischioso: "È una macchina che va rinnovata, ma va tenuta calda. Avere il Grande Fratello a disposizione per Canale 5, considerando i costi e la resa, è comunque un valore per l'azienda".

Pier Silvio Berlusconi

Nelle scorse settimane erano circolati i nomi di Alba Parietti, dell'ex portiere dell'Inter Walter Zenga, Aida Yespica e Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, oltre a Federica Pellegrini. Quest'ultima, però, secondo gli ultimi rumor, sarebbe in attesa del secondo figlio e il suo nome va quindi cancellato dalla lista dei possibili vipponi.

I possibili concorrenti Vip in lizza

Tra gli altri nomi spuntano Anna La Rosa, Mario Adinolfi, che proseguirebbe la sua operazione simpatia dopo L'Isola dei Famosi, e anche Oriana Marzoli, che si è detta disponibile a tornare nella Casa dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 7, dove si classificò seconda alle spalle di Nikita Pelizon.

La finale rinviata del Grande Fratello Nip

Nel frattempo, nella settimana che sta per iniziare si concluderà l'edizione del Grande Fratello Nip di Simona Ventura. La finale è stata spostata a giovedì 18 dicembre per evitare lo scontro impari con Sandokan su Rai 1. Nella puntata di domani, lunedì 15 dicembre, si deciderà il quinto finalista tra Domenico D'Alterio e Omer Elomari: il più votato dal pubblico si affiancherà a Jonas, Anita, Grazia e Giulia.