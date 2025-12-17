Armando Incarnato di Uomini e Donne contro Fabrizio Corona: "Eresie e film"

Lunedì scorso, mentre su Canale 5 andava in onda la seconda semifinale del Grande Fratello, i social sono stati invasi dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona che, durante una puntata del suo format Falsissimo, ha attaccato Alfonso Signorini e il suo presunto sistema di selezione dei concorrenti. Nelle ultime ore è intervenuto a sorpresa anche Armando Incarnato, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Le dichiarazioni a Falsissimo dell'ex re dei paparazzi

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto sistema legato al conduttore del Grande Fratello. Secondo le sue affermazioni, Alfonso Signorini si sarebbe scambiato messaggi, foto e video espliciti e avrebbe avuto rapporti sessuali con diversi ragazzi, anche etero, che avrebbero poi partecipato alle varie edizioni del reality condotte dal giornalista.

Nelle ore successive, parte di queste dichiarazioni sono state confermate dall'ex manager di Antonio Medugno, ma non sono mancate le reazioni contrarie. Tra chi ha preso posizione per attaccare l'ex re dei paparazzi c'è un volto molto noto del parterre di Uomini e Donne Over: Armando Incarnato, uno dei personaggi più discussi del dating show di Maria De Filippi, assente dal programma ormai da qualche stagione.

Fabrizio Corona

Da Uomini e Donne al Grande Fratello: Armando Incarnato risponde a Corona

L'ex cavaliere, riferendosi alle esternazioni di Corona, ha utilizzato termini come "eresie" e "film", dichiarando apertamente di non credere alle sue parole e dando più peso al passato che al presente del podcaster. "Corona è talmente concentrato a scrivere film ed eresie sugli altri che molto probabilmente si è dimenticato di alcune verità non dette sul suo conto. Occhio che qualcuno potrebbe riaprire e riscrivere la Bibbia", ha scritto Incarnato.

Una frase tutta da interpretare, quasi degna di un romanzo di Dan Brown, che lascia intendere come Incarnato possa essere a conoscenza di fatti e retroscena su Fabrizio Corona mai venuti alla luce. Che l'ex cavaliere partenopeo sia pronto a entrare nel mondo dei podcast e a regalarci una puntata di Anti-Falsissimo? Noi siamo pronti ad ascoltare. Il caso continua così ad allargarsi, coinvolgendo non solo il mondo del Grande Fratello, ma anche personaggi provenienti da altri programmi di punta di Mediaset. E il dibattito, almeno sui social, sembra tutt'altro che destinato a spegnersi.