Alfonso Signorini, gli avvocati contro i giganti del web: "Fermate Corona e Falsissimo o ci risarcirete"

Non solo Fabrizio Corona: nel mirino di Alfonso Signorini finiscono anche i social che ospitano Falsissimo. Accuse di profitto sul danno reputazionale e privacy violata.

Alfonso Signorini
NOTIZIA di 03/01/2026

La battaglia legale tra Alfonso Signorini e i colossi del web segna un nuovo, durissimo capitolo nello scontro mediatico che vede contrapposto il conduttore del Grande Fratello a Fabrizio Corona. Nelle ultime ore, gli avvocati di Signorini hanno sferrato un attacco diretto non solo all'ex re dei paparazzi, ma a tutte le piattaforme che ospitano i contenuti del suo programma, Falsissimo. Ecco i dettagli della vicenda che sta scuotendo il mondo del web e della TV.

Guerra ai Colossi: Signorini diffida Google e Meta

Gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello hanno inviato una formale intimazione a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google. La richiesta è perentoria: bloccare e oscurare immediatamente ogni ricostruzione, video o clip legata alle puntate di Falsissimo.

Secondo la difesa, queste piattaforme starebbero contribuendo attivamente a "infangare l'onorabilità" del conduttore, consentendo la diffusione virale di:

  • Chat private e messaggi personali.
  • Immagini intime di "provenienza illecita".
  • Ricostruzioni diffamatorie prive di ogni fondamento.
Fabrizio Corona 3
Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

L'ombra del Revenge Porn e della ricettazione di dati

Il fulcro della strategia legale si basa su un punto molto tecnico: il materiale diffuso da Corona sarebbe già oggetto di indagine da parte della Procura di Milano (pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella) per l'ipotesi di revenge porn.

I legali di Signorini sostengono che, anche se le accuse contro Corona dovessero essere archiviate, i social restano responsabili di "ricettazione di dati illeciti". I contenuti violano la privacy più intima del conduttore e, restando online, rendono il danno "irreversibile". I giganti del web starebbero realizzando profitti e ricavi (tramite views e pubblicità) sulla distruzione della reputazione altrui.

Fabrizio Corona Antonio Medugno Falsissimo
Fabrizio Corona e Antonio Medugno

Cosa è successo in questi giorni: Perquisizioni e Sequestri

La tensione è alle stelle dopo che Fabrizio Corona ha denunciato pubblicamente l'intervento delle forze dell'ordine a casa sua.

Caso Signorini: "Fabrizio partecipava al casting". L'ombra di Corona dietro i provini del Grande Fratello Vip Caso Signorini: 'Fabrizio partecipava al casting'. L'ombra di Corona dietro i provini del Grande Fratello Vip

Quale sarà la reazione dei colossi del web?

Mentre gli avvocati parlano di "immagine irrimediabilmente deturpata", molti si chiedono come reagiranno i colossi del web. Storicamente, piattaforme come Google e YouTube si considerano "neutre", intervenendo solo in presenza di ordini giudiziari specifici. La mossa di Signorini punta però a responsabilizzarle preventivamente: se sanno che il materiale è illecito e non lo rimuovono, diventano complici del danno. Una battaglia che potrebbe cambiare le regole del gioco sulla privacy dei personaggi pubblici in Italia.