Caso Signorini: “Fabrizio partecipava al casting”. L’ombra di Corona dietro i provini del Grande Fratello Vip

Il terremoto che sta scuotendo le fondamenta del Grande Fratello non accenna a placarsi. Dopo le pesantissime accuse lanciate da Fabrizio Corona durante il caso Falsissimo, che hanno travolto direttamente Alfonso Signorini, spunta oggi una testimonianza che aggiunge un tassello inquietante al puzzle: quella di Luciano Punzo.

Luciano Punzo spiega il suo ingresso al GFVIP 7

L'ex gieffino, intervistato da Fanpage.it, ha rotto il silenzio confermando un legame professionale che, fino a pochi mesi fa, sembrava muoversi solo nell'ombra. "Il GF l'ho fatto attraverso Fabrizio Corona", ha dichiarato Punzo, svelando come l'ex re dei paparazzi non fosse un semplice spettatore, ma un vero e proprio "pivot" nelle dinamiche del casting.

Nel ripercorrere quei momenti, l'ex gieffino napoletano ha spiegato che il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7 sarebbe stato mediato da una chiamata diretta di Corona, arrivata dopo ripetuti rifiuti del modello negli anni precedenti: "Il GF l'ho fatto attraverso Fabrizio Corona: me l'ha proposto quattro volte dopo Temptation Island. Alfonso Signorini mi chiamò già per l'edizione precedente a quella alla quale ho partecipato, ma voleva che io entrassi da single e non da fidanzato".

Antonio Medugno al GFVIP

Punzo ha però precisato che, al momento del suo ingresso nella Casa, la relazione con Manuela Carriero era già terminata: "Quando sono entrato nell'edizione 2022/2023 ero già tornato single. Fu durante il primo contatto con il GF 2021/2022, avvenuto subito dopo Temptation Island, che mi chiamò Alfonso per propormi il GF ma in quel periodo frequentavo Manuela Carriero e risposi che non mi interessava".

Secondo il suo racconto, nessuna pressione sarebbe stata esercitata affinché lasciasse la compagna: "In quel periodo cercavano solo ragazzi single. Ma nessuno mi chiese di lasciare la mia fidanzata. Mi dissero solo che un concorrente fidanzato non rispondeva al profilo che stavano cercando".

La presenza di Fabrizio Corona durante il provino

Tornato single, il modello di San Giorgio a Cremano racconta di essere stato nuovamente contattato, questa volta proprio da Corona: "Poi la storia con Manuela finì e, tramite il mio agente Alex Pacifico, cominciai a occuparmi di cinema. Qualche tempo dopo Fabrizio mi richiamò per invitarmi di nuovo a fare il GF, e io decisi di accettare. Così entrai nella Casa". Il provino, secondo Luciano sarebbe avvenuto attraverso una call a cui parteciparono Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e un'autrice del programma.

Punzo ha inoltre sottolineato di aver sostenuto un provino regolare, alla presenza di Signorini e degli autori, negando qualsiasi rapporto di natura personale con l'ex conduttore del GF Vip - cosa che invece ha sostenuto Antonio Medugno a Falsissimo - o l'esistenza di scorciatoie a pagamento per accedere al programma. Tornano ora in mente le dichiarazioni dell'avvocato Rocchi, legale di Signorini,sull'esistenza di un'agenzia facente capo a Corona che, dietro il pagamento di 50 o 100 mila euro, si occupava di "procurare la possibilità di entrare al GF".

Qual'era il ruolo di Fabrizio Corona: Agente o'Porta d'accesso'?

Se le parole di Luciano Punzo venissero confermate, diverrebbe palese il ruolo di Corona come 'eminenza grigia' del programma: un consulente non ufficiale capace di muovere i fili del casting per garantire ascolti. Il racconto di Punzo suggerisce che Fabrizio sedesse stabilmente, in modo diretto o mediato, ai tavoli dove si decidevano le sorti del cast accanto ad Alfonso Signorini e agli autori.

L'attacco di Corona a Signorini - che si è autosospeso da Mediaset - potrebbe non essere figlia di un improvviso desiderio di verità, ma di una ritorsione commerciale. Con la nuova linea anti-trash imposta dai vertici Mediaset, il raggio d'azione di personaggi legati a Corona si è drasticamente ridotto. Signorini, per sopravvivere politicamente in azienda, potrebbe aver dovuto "tagliare i ponti" con la galassia Corona, estromettendolo dalle decisioni sul casting e dai relativi ritorni economici (commissioni, gestione dei concorrenti post-programma).