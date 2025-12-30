Fabrizio Corona promette nuove prove a gennaio: "Mediaset e i Berlusconi vi faranno schifo"

Il mondo della televisione italiana è ufficialmente nel caos. Dopo il comunicato con cui Mediaset ha annunciato l'autosospensione di Alfonso Signorini - in seguito alle pesanti rivelazioni emerse nel format Falsissimo - non poteva mancare la sentenza di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, attraverso i suoi canali social, ha lanciato un video che è un vero e proprio proiettile mediatico. Non ci sono giri di parole: per Corona, la mossa del conduttore e dell'azienda è solo un teatrino per salvare il salvabile.

Cosa ha detto fabrizio Corona dopo il comunciato di Mediaset

Secondo Corona, le motivazioni addotte per l'autosospensione nel comunicato di Mediasetsarebbero "deliranti". L'attacco è frontale: "Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, che tutto sia falso... vogliono screeditarmi facendo leva sui miei precedenti", sbotta Corona nel video. Ma il punto focale della critica si sposta rapidamente sulla strategia di Cologno Monzese. Corona non accetta la narrazione della "solidarietà" aziendale: "Clamoroso è il comportamento di Mediaset, che lo tutela e lo fa sospendere, non lo licenzia. Dovrebbero cacciarlo a calci nel clo!"*

L'ombra dei Berlusconi e il ritorno di Falsissimo a Gennaio

La tesi di Corona è che l'azienda stia agendo solo per proteggere il proprio titolo in borsa e non per reale etica professionale. Ma c'è di più: l'ex paparazzo lancia un'accusa pesantissima che tocca i vertici del Biscione. "I Berlusconi fanno questo perché Signorini conosce i loro segreti. Attaccate me che sono l'allarme e non il colpevole, ma l'allarme non si farà spegnere". Il fine, sempore secondo Corona, sarebbe quello di evitare pssibili sanzioni economicche che per il podcaster si aggirerebbero intorno ai 10 miliardi di euro. La promessa (o minaccia) finale è chiara: a gennaio Corona tornerà con prove che, a suo dire, faranno crollare l'intero sistema.

Focus: Cos'è il "Sistema Signorini" secondo Fabrizio Corona?

Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di avere un presunto sistema in cui avrebbe chiesto favori sessuali a persone in cerca di visibilità televisiva.

Secondo Corona, alcuni giovani sarebbero stati avvicinati da Signorini con promesse di partecipazione a programmi come il Grande Fratello, a condizione di assecondare richieste inappropriate.

Corona sostiene di avere messaggi, chat e fotografie che proverebbero questi comportamenti, e parla di centinaia di persone coinvolte.

Cosa ha raccontato Antonio Medugno

Medugno ha riferito di aver avuto scambi di messaggi e incontri privati con Signorini, che lui ha vissuto come pressioni e molestie.

Ha descritto episodi personali in contesti privati che ha percepito come non consensuali .

Ha parlato del disagio psicologico derivante da queste esperienze e della sua decisione di rendere pubblica la vicenda, con l'intenzione di procedere legalmente.

Contesto