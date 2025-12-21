Falsissimo, Fabrizio Corona urla alla censura: “Hanno provato a bloccarci, ma domani uscirà tutto”

Caos Falsissimo: Corona contro il potere. Dopo le denunce di censura, domani promette la verità su Alfonso Signorini e i 500 ragazzi coinvolti e Antonio Medugno conferma tutto.

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Falsissimo, il nuovo podcast di Fabrizio Corona. Domani dovrebbe essere condiviso su Youtube il secondo atto dell'inchiesta incentrata sul cosiddetto Sistema Signorini, ma il clima è già tesissimo. Alla vigilia della pubblicazione del nuovo episodio, l'ex re dei paparazzi ha denunciato sui social un presunto tentativo di boicottaggio volto a impedirne la messa in onda.

La denuncia social: "Hanno provato a fermarci"

Attraverso i suoi profili social, Corona ha lanciato l'allarme, parlando apertamente di boicottaggio. "Ragazzi, hanno provato a fermarci oggi! Qui facciamo libera informazione, non abbiamo padroni, non facciamo vendette, siamo la spina nel fianco del potere", ha dichiarato l'ex re dei paparazzi.

Poco dopo, in una storia Instagram, ha rincarato la dose: "Questa è la solita storia, ma vedrete, ascolterete e poi capirete. Alla fine succederà quello che vi racconteremo noi, mettendoci la faccia e rischiando tutto in prima persona, perché contro il potere non va nessuno, solo noi".

Antonio Medugno al GFVIP

Tra informazione e strategia: il "martire" del web

Tuttavia, è impossibile non leggere tra le righe una probabile strategia di marketing. Questa denuncia di censura potrebbe far parte di una messa in scena studiata ad arte per creare hype attorno al programma. Alimentando la narrazione del lottatore contro il sistema e del martire dell'informazione scomoda, Corona punta ad amplificare la portata del podcast, trasformando un prodotto digitale in un caso mediatico di resistenza civile.

Cosa è successo nella prima puntata di Falsissimo

Nel primo episodio di Il prezzo del successo, Corona ha attaccato frontalmente Alfonso Signorini, descrivendo un presunto meccanismo di potere che coinvolgerebbe aspiranti personaggi televisivi. Secondo il racconto (tuttora privo di riscontri ufficiali), il conduttore del Grande Fratello avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e presunti rapporti con diversi ragazzi, alcuni dei quali sarebbero poi stati agevolati nell'ingresso nel cast del reality di Canale 5.

Cosa aspettarsi domani: il caso Antonio Medugno

La seconda puntata promette di scendere ancora più nei dettagli. Il focus sarà su un'intervista a Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nel video di anteprima, Antonio Medugno afferma: "Mi ha chiesto di lavorare con lui", e nei commenti social aggiunge un perentorio: "Lunedì uscirà la verità su TUTTO".Corona ha alzato ulteriormente il tiro nella didascalia del post, parlando di oltre 500 ragazzi coinvolti e utilizzando termini pesantissimi come "molestie, abusi e violenza sessuale".

Il nodo delle verifiche

È fondamentale sottolineare che le accuse di Corona restano tutte da verificare e non sono supportate, al momento, da denunce o atti ufficiali. A complicare la tesi di Corona sono arrivate le precisazioni di Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, il quale ha dichiarato pubblicamente che tra il suo ex assistito e Alfonso Signorini non ci sarebbe mai stato alcun rapporto sessuale. Resta da capire se domani verranno fornite prove concrete o se si tratterà dell'ennesimo capitolo di una guerra mediatica basata su suggestioni e dichiarazioni social.