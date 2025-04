Alexander Payne sarà il Presidente di Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Sarà Alexander Payne a presiedere la giuria internazionale della prossima Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Il regista due volte premio Oscar è intervenuto alla manifestazione lagunare l'ultima volta con Downsizing - Vivere alla grande, commedia fantascientifica interpretata da Matt Damon su un uomo che decide di rimpicciolirsi per incrementare la qualità della sua esistenza, che ha aperto la Mostra nel 2017.

Gli otto lungometraggi firmati da Alexander Payne sono stati candidati a 24 premi Oscar, quattro volte come miglior film e tre come miglior regista. Il cineasta ha vinto due volte l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. L'ultimo film di Payne, lo struggente The Holdovers - Lezioni di vista, ha fruttato l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2024 a Da'Vine Joy Randolph. Tra gli altri titoli da lui diretti, Citizen Ruth (1996), Election (1999), A proposito di Schmidt (2002), Paradiso amaro (2011) e Nebraska (2013).

Payne sta attualmente preparando un nuovo film che verrà girato nella Danimarca rurale, i cui dettagli sono ancora segreti.

Un presidente tutto da scoprire

Un ritratto di Alexander Payne

La reazione di Alexander Payne nell'accettare la proposta del Cda della Biennale non si è fatta attendere. Il regista ha dichiarato: "È un grandissimo onore e una gioia far parte della giuria di Venezia. Anche se confesso l'imbarazzo di un regista nel dover confrontare i film uno contro l'altro, mi inchino davanti alla storia quasi centenaria della Mostra del Cinema di Venezia, che celebra a gran voce il cinema come arte. Non potrei essere più entusiasta".

Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha dichiarato: "Alexander Payne appartiene a quella ristretta cerchia di cineasti-cinefili, la cui passione per il cinema è alimentata dalla conoscenza dei film del passato e dalla curiosità per il cinema contemporaneo, senza confini o barriere di sorta. Queste qualità - insieme alla sua esperienza di filmmaker, regista e sceneggiatore - lo rendono il candidato ideale per presiedere il lavoro della Giuria di Venezia, chiamata a valutare film provenienti da tutto il mondo. Sono grato ad Alexander per aver accettato il mio invito, che suggella una conoscenza che risale ai tempi del suo cortometraggio di diploma alla UCLA".

L'82° Mostra del Cinema di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre.