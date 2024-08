Alexander Payne alla regia di un film in lingua danese

Il regista di The Holdovers è inarrestabile e continua ad accumulare progetti, il prossimo è un film in lingua danese.

Il regista di The Holdovers Alexander Payne continua ad accumulare progetti. Screen riporta che Payne sta sviluppando un film in lingua danese che sarà girato in Danimarca e finanziato al 100% con fondi europei. Non ha rivelato dettagli sulla trama o sul titolo, ma questo sarebbe il primo titolo di Payne non in lingua inglese.

Potrebbe trattarsi del suo precedente film su Netflix, interpretato da Mads Mikkelsen, che avrebbe dovuto essere girato in Danimarca, Svezia e Stati Uniti nel 2019, prima che il progetto fallisse all'ultimo minuto. La storia era incentrata su un viaggio on the road padre-figlia attraverso gli Stati Uniti, mentre il padre - un giornalista danese - scrive un articolo per un giornale.

Payne stava girando il film nell'ottobre 2019 e, un giorno prima dell'inizio della produzione, il progetto è saltato. A quanto pare, il soggetto della pellicola, il giornalista Karl Ove Knausgard, è rimasto escluso dal progetto e ha cambiato idea sulla possibilità di trasformare la sua storia in un film.

Gli altri progetti del regista

Nella stessa intervista a Screen, Payne fornisce dettagli sul lungometraggio in lingua francese che sta cercando di scrivere e dirigere, da girare a Parigi, e che sarebbe basato sull'articolo di Eric Konigsberg su Vanity Fair del 2018 The Chairmen, che "parla di commercianti di sedie antiche acerrimi rivali a Parigi".

Election: un'immagine di Reese Witherspoon

Un altro progetto a cui Payne sta lavorando è il sequel di Election del 1999, con Reese Witherspoon. Payne ha confermato che il film doveva uscire in streaming con la Paramount per accumulare più entrate, ma vuole che l'accordo venga cambiato per un'uscita nelle sale. "L'accordo è stato concepito per lo streaming; vorrei cambiarlo", ha detto Payne. "Vorrei che fosse distribuito in sala".

Nel frattempo, il prossimo film di Payne sembra essere il suo western del XIX secolo, che dovrebbe avere come protagonista Paul Giamatti e sarà scritto dallo sceneggiatore di The Holdovers, David Hemingson.