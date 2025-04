Werner Herzog Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia 2025

Il maestro del cinema Werner Herzog verrà onorato col Leone d'Oro alla carriera che gli verrà consegnato nel corso dell'82° Mostra del Cinema di Venezia. L'autore di capolavori quali Aguirre, furore di Dio o Nosferatu, il principe della notte riceverà il prestigioso riconoscimento nel corso della nuova edizione della manifestazione, in programma al Lido di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre.

"Mi sento profondamente onorato a ricevere un Leone d'oro onorario alla carriera dalla Biennale di Venezia", ​​ha affermato Herzog. "Ho sempre cercato di essere un buon soldato del cinema e questo mi sembra una medaglia per il mio lavoro: grazie". Poi ha aggiunto: "Tuttavia non sono ancora andato in pensione. Sto lavoro come al solito. Qualche settimana fa, ho terminato un documentario in Africa, Ghost Elephants, e in questo momento sto girando in Irlanda il mio prossimo lungometraggio, Bucking Fastard. Sto sviluppando un film d'animazione basato sul mio romanzo, The Twilight World, e sto dando la voce a una creatura nel prossimo film d'animazione di Bong Joon Ho. Non ho ancora finito".

Werner Herzog su uno dei suoi set

Un cineasta instancabile

A 82 anni Werner Herzog appare instancabile. Poche ore fa è trapelata in rete la prima foto del suo nuovo film, Bucking Fastard, interpretato dalle sorelle Kate e Rooney Mara.

Il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera ha definito Herzog "un regista fisico e un esploratore instancabile che attraversa costantemente il pianeta Terra alla ricerca di immagini mai viste prima, mettendo alla prova la nostra capacità di guardare, sfidandoci a cogliere ciò che si nasconde oltre l'apparenza della realtà e sondando i limiti della rappresentazione filmica in una ricerca instancabile di una verità più elevata ed estatica e di nuove esperienze sensoriali".

Barbera ha aggiunto: "Non ha mai smesso di mettere alla prova i limiti del linguaggio cinematografico, smentendo la tradizionale distinzione tra documentario e finzione, e proponendo al contempo un'indagine radicale sui temi della comunicazione, sul rapporto tra immagini e musica, sull'infinita bellezza della natura e sulla sua inevitabile corruzione. Werner Herzog è l'ultimo erede della grande tradizione del romanticismo tedesco con una carriera affascinante e rischiosa perché comporta un impegno totale e un mettersi in gioco fino al rischio fisico, dove la catastrofe è costantemente in agguato".