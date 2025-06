Locarno Film Festival: Alexander Payne riceverà il Pardo d'Onore

Il Locarno Film Festival assegnerà il Pardo d'Onore al regista Alexander Payne il prossimo 15 agosto nel corso della 78ma edizione della kermesse cinematografica svizzera.

In occasione della sua presenza a Locarno, Alexander Payne presenterà alcuni dei suoi film, tra cui Paradiso amaro e Nebraska, partecipando anche ad un incontro pubblico con gli spettatori.

Il riconoscimento a Locarno per Alexander Payne

"Con la sua voce inconfondibile, autore di una serie di classici moderni dal tono ironico e asciutto, lo sceneggiatore e regista Alexander Payne si è guadagnato un posto nella ristretta lista di cineasti la cui opera definisce il cinema americano del XXI secolo" ha dichiarato il Locarno Film Festival nel comunicato. I suoi film, in base a quanto si legge nel comunicato, "rappresentano il piacere di un cinema di medio budget per adulti, una forma d'arte sempre più minacciata, che ha costantemente bisogno di essere difesa".

Alexander Payne al Festival di Cannes per Nebraska

Nel corso della carriera, i film di Alexander Payne hanno vinto tre premi Oscar, tre BAFTA, e otto Golden Globe: tra i suoi titoli più noti spiccano Election, A proposito di Schmidt, Sideways - In viaggio con Jack, Nebraska e The Holdovers - Lezioni di vita.

Le parole del direttore artistico del Locarno Film Festival e il ruolo di Alexander Payne

Giona A. Nazzaro, direttore artistico di Locarno, ha dichiarato:"Alexander Payne è un autore erudito, con una conoscenza cinefila enciclopedica. Dotato di un infallibile senso per le sfumature agrodolci della commedia umana, è un regista dalla sensibilità insieme classica e moderna. Direttore impeccabile di attori, ha lavorato con nomi come Jack Nicholson, George Clooney, Reese Witherspoon, Laura Dern, Matt Damon, Bruce Dern e Paul Giamatti. In Payne ritroviamo il savoir-faire del cinema hollywoodiano, la sua poesia e la sua unicità. Autore di una filmografia inconfondibile, ha sempre affrontato la complessità della condizione umana con un sorriso, in un dialogo costante con il pubblico di tutto il mondo".

Alexander Payne sul set di The Descendants

Alexander Payne sarà presidente della prossima Mostra del Cinema di Venezia, mentre la nuova edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto.