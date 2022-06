Alec Baldwin intervisterà Woody Allen su Instagram domani

Alec Baldwin annuncia che domani intervisterà il regista Woody Allen. Baldwin ha fatto l'annuncio sul suo Instagram, rivelando che martedì mattina (ora americana) condurrà un'intervista in diretta su Instagram con Allen.

In una didascalia al suo post, Alec Baldwin ha anticipato le critiche che dovrà affrontare scrivendo: "Lasciatemi premettere che ho ZERO INTERESSE nei giudizi e nei post ipocriti di chiunque qui". L'attore ha proseguito scrivendo: "Sono OVVIAMENTE una persona che ha le proprie convinzioni e NON POTREBBE INtERESSARMI MENO delle speculazioni di qualcun altro. Se ritienete che un processo debba essere condotto tramite un documentario della HBO, questo è un vostro problema".

Il messaggio di Baldwin fa riferimento alla docuserie della HBO di Kirby Dick e Amy Ziering Allen v. Farrow, che esplora l'accusa di abuso sessuale mossa contro Woody Allen nel 1992 dalla figlia adottiva Dylan Farrow, che aveva sette anni quando si sarebbe verificato l'abuso.

Nonostante Dylan Farrow abbia reso pubbliche le sue accuse contro Woody Allen nel 2013 e nel 2014, è stato solo quando il movimento #metoo è decollato che il regista ha dovuto affrontare le reazioni negativi. Da allora Allen è diventato una specie di paria a Hollywood, con Amazon Studios in particolare che hanno annullato un contratto di quattro film da 68 milioni di dollari e i lungometraggi più recenti hanno faticato a trovare distribuzione.

La controversa intervista di Alec Baldwin a Woody Allen, che lo ha diretto in Alice, To Rome with Love e Blue jasmine, arriva nel bel mezzo delle controversie legali dell'attore derivanti dalla sparatoria mortale sul set del western Rust nell'ottobre 2021. In quell'incidente, la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata colpita a morte e il regista Joel Souza è rimasto ferito quando un il proiettile è stato scaricato da un revolver usato dallo stesso Baldwin. L'attore è oggetto di molteplici cause legali per l'incidente.