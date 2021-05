Drew Barrymore rinnega Woody Allen: "Provo rammarico per aver lavorato con lui"

Drew Barrymore ha detto di provare rammarico per aver lavorato con Woody Allen ed ha ringraziato Dylan Farrow per il coraggio avuto nel denunciare il regista.

Drew Barrymore ha ricordato la sua esperienza lavorativa con Woody Allen, ammettendo di provare rammarico per non essere riuscita a guardare "al di là di ciò che mi veniva detto".

Tutti dicono I love you: una foto di Drew Barrymore ed Edward Norton

Questa settimana, Drew Barrymore ha ospitato nel suo talk show Dylan Farrow, figlia che Mia Farrow adottò all'epoca della sua relazione con Woody Allen e che ha più volte ribadito di essere stata abusata sessualmente dall'attore e regista americano quando era ancora una bambina. Lo scandalo è tornato al centro delle cronache dopo la recente uscita di Allen v. Farrow, la docuserie di quattro episodi che ha debuttato il 21 febbraio su HBO. Nel corso dell'intervista, Drew Barrymore ha espresso tutto il proprio rammarico per aver lavorato con Woody Allen in passato.

"Ho lavorato con Woody Allen. Ho fatto un film con lui nel 1996, intitolato Tutti dicono I love you, e all'epoca non c'era biglietto da visita migliore per la propria carriera che lavorare con Woody Allen", ha detto l'attrice riguardo il padre adottivo di Farrow, aggiungendo: "Poi ho avuto dei bambini, e questo mi ha cambiato perché ho capito che ero una delle tante persone che fondamentalmente non riuscivano a guardare al di là di ciò che gli veniva detto. E ora vedo cosa sta succedendo nel settore, anche grazie a te che hai fatto una scelta coraggiosa. Quindi grazie".

Dopo le dichiarazioni di Drew Barrymore, Farrow ha ringraziato la conduttrice per le sue parole. "Sentendo quello che hai appena detto, sto cercando di trattenere le lacrime. È così significativo perché sarebbe facile per me dire 'Non dovresti lavorare con lui, è un idiota, è un mostro, etc.' ma trovo solo incredibilmente coraggioso e incredibilmente generoso che tu mi abbia detto che la mia storia e quello che ho passato sono così importanti per te da riconsiderare la sua figura".

Cafe Society: Woody Allen e Blake Lively in conferenza stampa

Il documentario Allen v. Farrow, diretto da Amy Ziering e Kirby Dick, esplora le accuse di incesto fatte da Farrow contro Allen nel 1992 ed include riprese video mai viste prima di Farrow, all'età di 7 anni, che descrive il presunto abuso alla madre Mia Farrow. Le affermazioni di Dylan Farrow sono state rese pubbliche nella causa legale del 1993 che ha assegnato a Mia Farrow la custodia di lei e dei figli di Allen. La docuserie ha quindi ricordato come i media affrontarono la notizia negli anni '90.

Drew Barrymore si aggiunge così alla lunga lista di star che negli ultimi anni hanno condiviso pubblicamente il loro rammarico per aver lavorato con Allen. All'inizio del 2018, quando è riemersa la storia di Dylan Farrow, Hollywood si è schierata dalla sua parte, e molti artisti si sono scusati per aver lavorato con Allen, rifiutandosi di farlo di nuovo e/o donando gli stipendi percepiti dalle loro collaborazioni con il regista.