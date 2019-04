Aldo, Giovanni e Giacomo vs Thanos: il mashup di Avengers: Endgame!

Aldo, Giovanni e Giacomo affrontano Thanos in un esilarante trailer mashup con Avengers: Endgame condiviso online.

Il video è stato pubblicato su YouTube nel canale di Stefano Baglio e intreccia alcune sequenze del cinecomic Marvel con molti sketch del trio comico, ottenendo un risultato davvero irresistbile.

Il video ispirato ad Avengers 4 si apre con Tony Stark che prova a lasciare un messaggio mentre pensa di non avere molte ore di vita, suscitando l'irritazione del suo interlocutore che decide di rispondere in modo colorito a Iron Man.

Il trailer mashup con Avengers: Endgame regala anche un doppiaggio alternativo del villain interpretato da Josh Brolin, svela chi è scomparso dopo lo schiocco di dita e mostrano il Titano in inedita versione calciatore.

Ecco il divertente filmato dedicato al trio comico italiano che si conclude con un arrivo inaspettato:

Nella nostra recensione di Avengers: Endgame potete scoprire quello che offre l'atteso cinecomic Marvel che conclude l'Infinity Saga, tra sorprese, tensione e molta azione e, se non temete gli spoiler, addentratevi nell'analisi del finale di Avengers: Endgame.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).