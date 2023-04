L'alba dei morti dementi: Simon Pegg festeggia l'anniversario con una foto del costume originale

L'alba dei morti dementi, di Edgar Wright, ha da poco festeggiato i 19 anni dall'uscita nelle sale e per l'occasione Simon Pegg ha postato sui social un'immagine del costume originale indossato dal suo personaggio, Shaun.

Nel post, il costume di Pegg - una camicia bianca a bottoni macchiata di "sangue" con cravatta rossa e il suo cartellino Foree Electric - è esposto in una cornice. Pegg ha scritto quindi nella didascalia: "In caso di apocalisse zombie, rompere il vetro. Buon 19° compleanno, Shaun of the Dead", titolo originale del film, da noi tradotto L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead in riferimento al capolavoro horror di George A. Romero.

L'alba dei morti dementi: Simon Pegg e Nick Frost aggiornano il film con l'epidemia di Coronavirus

Diretto da Wright e scritto da Wright e Pegg, L'alba dei morti dementi ha come protagonista Pegg nei panni del protagonista Shaun, un commesso londinese abbattuto dalla vita che si ritrova coinvolto in un'apocalisse zombie insieme al suo amico Ed (Nick Frost), anche se i due sono candidati improbabili a sopravvivere a un evento del genere. Il film vede Shaun dover essere all'altezza della situazione non solo per sopravvivere, ma anche per cercare di proteggere la sua ex-ragazza, Liz (Kate Ashfield), cercando al contempo di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Il film si conclude con Shaun e Liz che sono sopravvissuti all'apocalisse e sei mesi dopo si riconciliano, mentre Shaun tiene un Ed zombie nel suo capanno dove i due giocano insieme ai videogiochi.

Presto rivedremo Simon Pegg sia al cinema con Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One che in streaming nella Stagione 4 di The Boys, le cui riprese si sono concluse da poco.