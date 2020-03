L'alba dei morti dementi: Simon Pegg e Nick Frost aggiornano il film con l'epidemia di Coronavirus

Simon Pegg e Nick Frost si sono messi all'opera realizzando un divertente video che aggiorna il loro cult L'alba dei morti dementi - ambientato durante un'apocalisse zombie - con l'epidemia di Coronavirus.

I due comici inglesi hanno ricreato una famosa scena del film di Edgar Wright per comunicare alle persone come comportarsi durante la pandemia.

Nel film originale, Shaun dd Ed ideano un piano per ritrovare la madre di Shaun, uccidere Phillip, ritrovare Liz, la ex fidanzata di Shaun e poi trovare un posto in cui "avere una tazza di té mentre aspettano che la follia termini". Stavolta il piano è differente. I due amici chiariscono di dover chiamare la mamma al telefono e assicurarsi che stia bene. Non uccidere Phillip, ma chiamare il Servizio Sanitario Nazionale se lui ha contratto il virus. Non andare da Liz o dai Winchester, ma stare a casa, bere una tazza di te e aspettare che la follia termini.

Il Rat Pack e i suoi eredi: piccoli film tra amici

Naturalmente nel corso della telefonata Simon Pegg e Nick Frost non risparmiano scherzi e battute sulla carenza di carta igienica, su ciò che è accaduto l'ultima volta che si sono recati dai Winchester (per chi non se lo ricordasse, non è andata bene) e sull'uso della parola 'gay' nella scena originale da parte di Ed.