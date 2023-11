L'alba dei morti dementi: Edgar Wright spiega perché non farà mai una serie tratta dal film

Da tempo i fan chiedono a Edgar Wright e Simon Pegg di realizzare un sequel del cult L'alba dei morti dementi, ma sia il regista che il suo protagonista hanno sempre rimandato al mittente tali richieste. Un po' di anni fa c'erano state delle voci su una serie remake, ma non se ne fece nulla.

Secondo Wright, si era parlato addirittura di trasformare la commedia zombie, ambientata nella periferia di Londra, in una serie televisiva che avrebbe visto l'ambientazione spostata negli Stati Uniti. Il regista, tuttavia, non ha acconsentito all'operazione.

"Ci sono state alcune conversazioni in merito, sì. Siamo sempre abbastanza protettivi al riguardo", ha dichiarato Wright nell'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz. "Diverso tempo fa, uno studio americano voleva realizzare una serie televisiva de 'L'alba dei morti dementi', basata sul film. Ci siamo detti: 'No!'. A volte, quando queste cose vengono fuori, le prendiamo molto sul serio. E alcune di queste sono cose di cui stiamo ancora parlando".

Shaun of the Dead: Simon Pegg aveva scritto il sequel a tema vampiri!

Simon Pegg, in una precedente intervista, aveva ribadito la tendenza sua e di Wright nel non realizzare sequel delle pellicole realizzate insieme: "Io e Edgar tendiamo a non soffermarci sul passato. Non facciamo sequel dei nostri film perché vogliamo sempre andare avanti, fare cose diverse".