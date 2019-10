L'alba dei morti dementi, su Netflix in streaming da oggi!

L'alba dei morti dementi (Shaun of the dead) arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di Edgar Wright e Simon Pegg!

L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead è una "commedia" a tema zombie uscita ben 15 anni fa e rimasta un capitolo unico, nonostante l'enorme successo di pubblico e anche di critica. Sul grande schermo, Londra è stata invasa dagli zombi, così quello che per il Shaun e il suo gruppo di amici è un normale sabato sera al pub sta per trasformarsi in un incubo.

Nonostante facesse parte di una trilogia, anche se non direttamente correlata a Shaun, l'attore Simon Pegg ha dichiarato durante un'intervista all'Entertainment Weekly che era stato scritto un seguito - sebbene scherzoso - intitolato Dal tramonto a Shaun (From Dusk Till Shawn), citando il famoso film di Robert Rodriguez:

Shaun of the Dead: Simon Pegg va a caccia di zombie per le strade di Londra

"Parlava di Shaun e Ed che si recano a Edinburgo, o qualche posto lì vicino. Non so, era ridicolo, era uno scherzo. Non era un trattamento vero e proprio. Edgar avrebbe voluto fare un altro film di questo tipo ma a tema vampiri. Ma è rimasto tutto una chiacchiera davanti a una birra. Una volta avevamo pensato anche di fare un sequel in una realtà alternativa, un film che inizia allo stesso modo, ma poi non c'è nessuno zombie. Per fare queste pellicole ci vogliono circa 3 anni però, quindi abbiamo deciso di puntare su qualcosa di inedito."

L'alba dei morti dementi è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.