Alan Ritchson e Dennis Quaid affrontano una minaccia ultraterrena nel trailer di War Machine

Una minacciosa creatura robotica metterà a dura prova le capacità di Alan Ritchson nel sci-fi movie War Machine, come anticipa il trailer del film Netflix in uscita il 6 marzo. Il cast dell'adrenalinico action diretto da Patrick Hughes comprende anche Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale e Daniel Webber.

Al centro di War Machine troviamo una squadra di reclute dei Rangers dell'esercito americano che si imbattono in un pericolo senza precedenti durante un'esercitazione. La sceneggiatura è firmata da Patrick Hughes e James Beaufort.

Nel trailer Alan Ritchson e i suoi commilitoni si danno alla fuga dopo la terribile scoperta. "Qualunque cosa sia, ci sta dando la caccia e non si fermerà", dice Ritchson. "Non riguarda più noi. Qualcosa sta arrivando, tutti sono in pericolo."

Alan Ritchson è il nuovo action man del momento

Dopo il successo di Reacher, Alan Ritchson è sempre più richiesto come action star. Nelle foto che ha diffuso su Instagram come anticipo del trailer Ritchson, che nel film interpreta un soldato delle Operazioni Speciali, sfoggia un aspetto rude con indosso la divisa militare ricoperta di fango. Nella seconda foto con lui compare il collega Jai Courtney.

Parlando del progetto con Wired, l'attore lo ha definito "il film più importante di Netflix, sarà davvero mostruoso. È la cosa più bella che abbiano mai fatto, garantito".