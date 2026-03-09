War Machine, recensione: un rumoroso action fuori luogo e fuori posto

Mimetica, armi di grosso calibro, retorica, bandiere e patrioti. Che noia. Possibile che più di così, oggi, non si possa fare? Pare di no. Anzi, certi schemi sembrano ancora e assurdamente vincenti, a giudicare dai risultati ottenuti. Nemmeno il tempo di uscire che War Machine dell'australiano Patrick Hughes ha già scalato la classifica dei film più visti su Netflix.

Alan Ritchson in War Machine

Testosterone a mille, muscoli e come molti scrivono pure un "pessimo tempismo" di rilascio, vista la situazione globale. Ma questo, altri dicono, è intrattenimento duro e puro, da prendere per quello che è - ovvero, il nulla. Un titolo che strizza l'occhio al mondo dei videogiochi (su tutti Call of Duty), e costruito seguendo una strada tutt'altro che originale e, come se non bastasse, strettamente conservatrice. A cominciare dal titolo: c'era davvero bisogno di chiamarlo War Machine?

War Machine, un robot alieno contro un plotone di soldati

Se di trama si può parlare, non mancano le ciarle sull'America portatrice di libertà (!), tra addestramenti estremi e posture d'attacco, celebrando un'epica del conflitto che si prende fin troppo sul serio. Al centro del film c'è il sergente maggiore 81 (Alan Ritchson). Nessun nome o cognome, solo un numero di identificazione. Due anni dopo aver perso suo fratello sul campo di battaglia afghano, il militare prende parte a una dura campagna di addestramento, insieme a un commilitone appositamente selezionato. Peccato che la campagna simulata si rivelerà una mattanza. I soldati si ritrovano a combattere contro un'inaspettata minaccia: un gigantesco robot alieno.

Un action senza niente di nuovo

C'è veramente poco da dire su War Machine (da non confondere con l'omonimo film con Brad Pitt, sempre Netflix), se non che la regia di Hughes - avvezzo al genere action - si rifugia spesso e volentieri nell'azione smodata, avallata dall'incessante e inutilmente ridondante colonna sonora di Dmitri Golovko.

War Machine, una scena action del film

Rifacendosi a Predator, e legandosi a certi filoni anni Ottanta e Novanta - ma era un altro mondo cinematografico, e operazioni del genere avevano un loro senso - il titolo punta tutto sull'evoluzione del protagonista, caricandolo con la solita molla dello stress post-traumatico. Un tema fin troppo abusato. Come dire: per favore, diteci qualcosa che non sappiamo. Per rendere il tutto meno "politico", e più scollato dalla realtà, la scelta di inserire l'elemento alieno come villain (im)possibile da sconfiggere.

Poco interesse, troppo rumore

Al netto del gigantesco robot extra-terrestre, di cui non abbiamo nessun vero interesse, War Machine non ha la personalità giusta, né la forza necessaria per reggere le quasi due ore, arrovellate in una messa in scena fin troppo simile a altri lungometraggi similari che riempiono le piattaforme. E qui si aprirebbe una gigantesca parentesi: la quasi totalità dei titoli rilasciati in streaming è di scarsissima qualità.

Una scena del film

Virando dal lessico militare a quello survival - a un certo punto il soldato 81 resta praticamente l'unico - War Machine potrebbe guadagnare forse dei punti (pochi), ma il contesto, il finale aperto (preparatevi: altri sequel sono già pronti) e il profilo dell'eroe fanno ben poco per risultare attrattivi. Cosa resta? Un setting fuori luogo e fuori posto, mosso solo da un costante e innocuo rumore.