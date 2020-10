Alan Lee, scenografo de Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, a Lucca Changes 2020

Il Premio Oscar alla migliore scenografia per Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re di Peter Jackson sarà ospite della manifestazione per un incontro online dedicato alla nuova edizione del Signore degli Anelli.

Torna a Lucca Comics & Games 2020 - edizione Changes un'altra grande matita del Fantasy mondiale: Alan Lee, intervenuto durante le edizioni del 2006 e del 2015 della manifestazione. Illustratore e pittore inglese, è noto come il primo ad aver illustrato "Il Signore degli Anelli" di J.R.R. Tolkien, nonché vincitore del Premio Oscar per la migliore scenografia per il film Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re di Peter Jackson.

Ian McKellen, Viggo Mortensen e Orlando Bloom in una scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Classe '47, nato a Middlesex, Alan Lee è diplomato alla Ealing School of Art in grafica e design. Ha lavorato come illustratore freelance, soprattutto per copertine e illustrazioni, traendo ispirazione dal proprio interesse per mitologia e racconti popolari. Ha ricevuto premi prestigiosi come la Kate Greenaway Medal, Premio World Fantasy come miglior artista. Ha illustrato svariati libri di Tolkien sin dal 1992. Nel mondo del cinema ha lavorato alle scenografie di Peter Jackson per entrambe le trilogie ispirate alle opere tolkeniane, Legend di Ridley Scott, di Erik il Vichingo di Terry Jones e di Merlino.

Nell'autunno 2020 sono uscite in italiano due pubblicazioni a sua firma, entrambe per Bompiani: l'edizione in volume unico de "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit: schizzi e bozzetti".

Alan Lee sarà online in diretta sul sito di Lucca Changes (www.luccachanges.com/it/online) domenica 1° novembre alle ore 11 in occasione dell'incontro dedicato alla nuova edizione de "Il Signore degli Anelli", ripubblicato da Bompiani in volume unico con una nuova traduzione di Ottavio Fatica e illustrato da Alan Lee. Insieme a lui ci saranno Chiara Codecà, consulente editoriale e traduttrice, e Roberto Arduini e Giampaolo, Canzonieri dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani.