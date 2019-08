Aladdin: in arrivo il sequel del film live-action Disney?

Aladdin potrebbe avere un sequel e a rivelarlo è stato il produttore Dan Lin che ha fatto parte del team che ha portato al successo il film live-action della Disney.

La versione che ha debuttato pochi mesi fa sugli schermi ha incassato oltre 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo e non è quindi da escludersi che accada come il film animato che diede vita al sequel Aladdin - Il ritorno di Jafar nel 1994.

Lin, intervistato da SYFY Wire, ha dichiarato: "Ci piacerebbe realizzare un sequel. Le persone chiaramente hanno amato il film e lo hanno visto più volte. Abbiamo ricevuto molte lettere e le persone ci chiedono di realizzare il Ritorno di Jafar".

Il produttore ha quindi proseguito spiegando: "Posso semplicemente dirvi che siamo nelle prime fasi, ma stiamo sicuramente parlando della possibilità di realizzare un altro film. Come Aladdin non sarebbe un remake diretto di ogni altro film già realizzato prima, quindi stiamo cercando di capire quale sarebbe il modo migliore per procedere con questi personaggi".

Il produttore del film live-action diretto da Guy Ritchie ha quindi concluso: "La risposta del pubblico ci ha colpito realmente e stiamo pensando alla direzione che potrebbero prendere queste storie, e pensiamo che i personaggi abbiano in serbo più avventure. Ci piacerebbe avere di nuovo Guy e riunire il team, se realizzassimo un altro film di Aladdin ci piacerebbe certamente averlo alla regia".

Nel cast di Aladdin c'erano Mena Massoud nella parte di Aladdin, Naomi Scott nella parte della principessa Jasmine e Will Smith che ha interpretato il Genio.