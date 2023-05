Robert De Niro o Al Pacino: il web si divide su chi sia il divo più sexy

Robert De Niro e Al Pacino sono considerati due dei più grandi attori della storia del cinema e di Hollywood e adesso il pubblico del web si sta dividendo su chi tra i due sia il più sexy.

De Niro e Pacino, pur essendo i più talentuosi della loro generazione, non avevamo mai recitato insieme nella stessa scena fino a Heat - La sfida nel 1995. Pur essendo nel cast de Il padrino - Parte seconda, infatti, i due non avevano scene in comune.

Accantonando la discussione sul migliore nella recitazione, il pubblico del web ha risposto a un sondaggio relativo alla pura estetica, ovvero su chi sia stato il più sexy negli anni in cui i due erano molto più giovani:

Con 277.372 voti, il sondaggio si è chiuso con un pareggio. In un post successivo, Ashley Reese, ovvero l'utente che ha innescato tutto, si è schierata con il team Pacino, chiedendo retoricamente se gli altri votanti avessero visto il suo film del 1975 Quel pomeriggio di un giorno da cani.

Al Pacino nel cast del film Modi, diretto da Johnny Depp

Dopo Heat - La sfida, De Niro e Pacino sono apparsi insieme in altri due film: Sfida senza regole - Righteous Kill e The Irishman. A proposito, sapevate che De Niro rifiutò The Departed e Gangs of New York?