Al Pacino nel cast del film Modi, diretto da Johnny Depp

Al Pacino reciterà nel cast del film Modi, che verrà diretto da Johnny Depp, coinvolto anche come produttore tramite la sua IN.2.

Il protagonista del progetto biografico sarà l'attore italiano Riccardo Scamarcio.

La trama di Modi

Modi racconterà due caotici giorni nella vita dell'artista italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), soprannominato dai suoi amici come Modi. Mentre vive a Parigi, città divisa dalla prima guerra mondiale, ed è ricercato dalla polizia, Modi vuole lasciarsi alle spalle la carriera. La sua vita diventa però ancora più complicata quando incontra un collezionista d'arte, Gangnat, interpretato da Al Pacino, che potrebbe cambiare la sua vita.

Modi sarà prodotto da Barry Navidi, che ha già collaborato con Pacino in occasione di numerosi film come Il Mercante di Venezia e Salomé.

Johnny Depp tornerà alla regia dopo aver esordito dietro la macchina da presa nel 1997 con The Brave. Le riprese si svolgeranno a Budapest in autunno.

La dichiarazione del produttore

Navidi ha dichiarato: "Questo film ci mostrerà la vita di Modigliani dando spazio alla sua lotta come artista che ha sofferto per il mancato riconoscimento e un progetto che io e Al abbiamo cercato di realizzare per molti anni. Il nostro incredibile cast, affiancato dalla visione, l'intelligenza e la sensibilità che so che Johnny porterà dietro la telecamera, realizzerà un sogno".