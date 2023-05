Robert De Niro diventa padre per la settima volta a 79 anni

Robert De Niro ha appena rivelato di essere diventato padre per la settima volta all'età di 79 anni: 'Sei figli? In realtà ne ho sette, ho appena avuto un bambino'.

Robert De Niro è ufficialmente padre di sette figli: durante un'intervista rilasciata da ET Canada, il leggendario attore 79enne ha rivelato di aver dato il benvenuto ad un settimo bambino mentre parlava con un giornalista di com'è essere un genitore, durante il tour promozionale del suo ultimo film intitolato About My Father.

"Voglio dire, non c'è modo di evitare di essere severi di tanto in tanto con i bambini. Non mi piace dover stabilire le regole e cose del genere. Ma a volte non hai scelta", ha spiegato De Niro. "E qualsiasi genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Vuoi sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non puoi."

C'era una volta in America: un'immagine di Robert De Niro

Quando l'intervistatore ha chiesto a Robert De Niro dei suoi sei figli, la star lo ha immediatamente corretto affermando: "Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino". L'attore, tuttavia, non ha rivelato ulteriori dettagli a proposito del nuovo membro della sua famiglia o sul partner con cui ha dato il benvenuto al bambino numero sette.

Il vincitore dell'Oscar ha sei figli da precedenti relazioni: il 25enne Elliot e l'11enne Helen sono nati dalla storia con Grace Hightower, sposata nel '97 e dalla quale ha divorziato nel 2018. I figli di primo letto dell'attore sono ormai adulti: la 51enne Drena e il 46enne Raphael, avuti con la prima moglie, Diahnne Abbott, dalla quale si è separato nell'88. Ci sono infine i gemelli Aaron e Julian, 27 anni, avuti con l'ex compagna Toukie Smith, e il nuovo "baby De Niro" che è appena venuto alla luce.