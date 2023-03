Air, Ben Affleck: "Jennifer Lopez mi ha fatto capire l'importanza culturale della storia al centro del film"

Ben Affleck è tornato alla regia con Air, di cui è stato anche protagonista, e ha rivelato che sua moglie Jennifer Lopez ha contribuito a migliorare il suo approccio al progetto.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il filmmaker ha infatti spiegato che la consorte lo ha aiutato a capire l'impatto delle scarpe che sono al centro della storia.

Parlando del modo in cui si è evoluto il film Air, Ben Affleck non ha esitato nel citare Jennifer Lopez per ringraziarla del suo contributo al progetto: "Lei è brillante. Ha un'incredibile conoscenza del modo in cui si evolve la moda attraverso la cultura e in convergenza con la musica, lo sport, l'intrattenimento e la danza".

Il regista ha aggiunto: "Mi ha aiutato parlando del modo in cui una buona parte dei motivi per cui le Air Jordan sono state così significative è il fatto che la cultura e lo stile in America sono guidati al 90% della cultura nera. La cultura nera ha storicamente portato avanti la musica, la danza, la moda... Ed è stata poi oggetto di appropriazione, "furti", modifiche, associandola a Elvis e altro".

Affleck ha proseguito: "In questo caso la Nike, una realtà gestita da persone bianche, stava iniziando a fare affari con gli atleti afroamericani grazie a vendite legate all'affiliazione nata dall'identità. Stavano realmente sfruttando il valore di quello che Michael Jordan rappresenta e della sua identità. Non penso che il significato possa essere sopravvalutato. Stanno passando da 'Ehi, amici, siamo delle belle scarpe' a 'Se Mike le ha, le vuoi anche tu'".

La sceneggiatura di Air è stata firmata da Alex Convery, mentre nel cast del film prodotto da Affleck e Matt Damon, ci sono anche Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis, Gustaf Skarsgard, e Julius Tennon.